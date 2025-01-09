ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Yaklaşık 1 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 milyon varil azaldı, benzin stokları ise 6.3 milyon varil arttı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:46
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Yaklaşık 1 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalarak 414 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi. Bu durumu ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) duyurdu. Piyasa beklentileri ise stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik ham petrol stokları ise ticari ham petrol stoklarına dahil olmamakla birlikte, yaklaşık 200 bin varil artış göstererek 393 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bunun yanı sıra, ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 6 milyon 300 bin varil artışla 237 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretimindeki Düşüş

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Aralık-3 Ocak haftasında 1000 varil azalarak 14 milyon 10 bin varile geriledi. Ülkenin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük ortalama 497 bin varil azalarak 6 milyon 428 bin varil oldu. Aynı dönemde, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 776 bin varil azalarak 3 milyon 78 bin varil seviyesine düştü.

EIA tarafından yayımlanan Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.

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