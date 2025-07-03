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Erzurum'da 8 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak 2. OSB'nin İnşası Hızla Devam Ediyor

Erzurum'daki 2. OSB, 7 milyar liralık yatırımla 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. İnşaat çalışmaları sürerken, altyapının %94'ü tamamlandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:38
Erzurum'da 8 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak 2. OSB'nin İnşası Hızla Devam Ediyor

Erzurum'da Dev Yatırım: 2. Organize Sanayi Bölgesi İnşaatı Sürüyor

Erzurum, 8 bin kişiyi istihdam edecek olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşaatı ile ekonomik kalkınmayı hedefliyor. 7 milyar liralık yatırım ile hayata geçirilen projenin inşaatı hızla devam ediyor.

Vali Çiftçi'den Önemli Açıklamalar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesindeki 2. OSB'deki çalışmalar hakkında iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Çiftçi, OSB'nin tamamlanmasının ardından toplam 7 milyarlık yatırım yapılacağını vurgulayarak, yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

OSB'de 71 parsel bulunduğunu ve bunlardan 70'inin yatırımcılara tahsis edildiğini belirten Çiftçi, "38 firmamıza inşaat ruhsatlarını verdik, inşaat çalışmalarına başladılar ve bu hızla devam ediyor. İnşallah seneye bu vakitlerde 30 firmanın inşaatını tamamlayarak üretime geçmesini bekliyoruz." dedi.

Altyapı ve Üretime Geçiş

Vali Çiftçi, OSB'de altyapının %94'ünün tamamlandığını ve doğal gaz bağlantısının gerçekleştirilmesini umut ettiklerini ifade etti. Ayrıca, bölgenin doğu tarafındaki inşaat çalışmalarının tamamlandığını, batı tarafındaki çalışmaların ise eylül ayında sona ereceğini belirtti. Çiftçi, bu projenin Erzurum'un bir üretim üssüne dönüşmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

İş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla İŞKUR'un yürüttüğü Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı'nın da önemli bir rol oynadığını belirten Çiftçi, bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı mesleki kursların katkı sunacağını dile getirdi.

Şu anda, OSB'de kapı, pencere ve boru alanlarında faaliyet gösteren 2 firmanın üretime geçtiğini belirten Vali Çiftçi, planlama ve tahsislerin çeşitlendirildiğini sözlerine ekledi.

Vali Çiftçi'ye incelemelerinde Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın eşlik etti.

Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi...

Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşaatı devam ediyor. OSB'deki inşaatlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi...

Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşaatı devam ediyor. OSB'deki inşaatlarda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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