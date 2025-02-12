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ABD Ocak Ayında 129 Milyar Dolar Bütçe Açığı Verdi

ABD'nin 2025 mali yılı ocak ayındaki bütçe açığı, geçen yıla göre yaklaşık 6 kat artarak 129 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:42
ABD Ocak Ayında 129 Milyar Dolar Bütçe Açığı Verdi

ABD Hükümeti Ocak Ayında Rekor Bütçe Açığı Verdi

ABD federal hükümeti, 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocakta 129 milyar dolar bütçe açığı verdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katlık bir artışı ortaya koyuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayı bütçe dengesi raporunu yayımladı ve mevcut bütçe açığının, 1 Ekim 2024'te başlayan mali yıl itibarıyla toplamda 840 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Geçen yıl ocak ayında ise bütçe açığı yalnızca 22 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde piyasa beklentisi ise 88,1 milyar dolarlık bir açık meydana geleceği yönündeydi. Hükümetin gelirleri, ocak ayında yaklaşık %8 artışla 513 milyar dolara çıkarken, harcamaları ise %29 artışla 642 milyar dolara yükseldi.

4 Aylık Bütçe Açığında Dikkat Çeken Artış

Ocak ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %58 artış göstererek 840 milyar dolara yükseldi. Önceki yıl aynı dönemde bu rakam 532 milyar dolar seviyesindeydi.

Mali yılın ilk 4 ayında, gelirler önceki yılın aynı dönemine göre %1 artışla 1,6 trilyon dolara çıkarken, harcamalar %15 artış göstererek 2,4 trilyon dolara ulaştı.

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