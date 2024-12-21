ABD Senatosu, Hükümetin Kapanmasını Önleyecek Geçici Bütçe Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, 14 Mart'a kadar hükümete finansman sağlamayı öngörüyor ve Temsilciler Meclisinden 34'e karşı 366 oyla geçmişti.

Senatodaki oylamada 11 "hayır" oyuna karşılık 85 "evet" oyu ile kabul edilen bu tasarı, hükümet kurumlarına sağlanacak finansmanın yanı sıra afet yardımları için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik destek için 10 milyar dolar ayrılmasını içeriyor.

Ancak tasarıda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın talep ettiği borç limitinin yükseltilmesine dair bir hüküm yer almıyor.

ABD'de mevcut geçici bütçenin süresi, cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlıyor. Bu süre dolmadan geçen tasarının, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulması gerekiyor. Biden'ın onaylamasıyla hükümetin kapanma riski ortadan kaldırılmış olacak.

Kongre, daha önce 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için, 2025 yılı bütçesinin kapanmasını önlemek amacıyla ilk geçici bütçeyi eylül ayında onaylamıştı. Bu geçici bütçe, 20 Aralık'a kadar süre tanıyordu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, mart ayına kadar finansman sağlamayı öngören yeni bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmışken, Trump bu tasarıyı "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış, Kongre üyelerine tasarıyı reddetmeleri çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra, Trump'ın hükümet verimliliği departmanına liderlik etmek amacıyla görevlendirdiği Elon Musk, daha önce Kongre'den yasa tasarısı geçmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Trump'ın desteklediği başka bir geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. Bu gelişme, bütçe müzakereleri sırasında bir kriz yaratmıştı.

Federal hükümetin kapanması, Amerikan yasalarına göre, her yıl 1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçenin zamanında onaylanamaması durumunda geçici bütçelerle kapatılmasını gerektiriyor. Onay süreci gecikirse, hükümet hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları gibi hayati personel görevine devam ediyor. Ancak kapanma dönemlerindeki maaşları, Kongre yeni bir bütçe geçene kadar ödenmiyor.