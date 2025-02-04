ABD Senatosu, Trump'ın Enerji Bakanı Adayı Chris Wright'ı Onayladı

Chris Wright, ABD'nin Yeni Enerji Bakanı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği Chris Wright'ı onayladı. Senato Genel Kurulu'nda düzenlenen oylamada, Wright’ın Enerji Bakanı olması için 59 senatör "evet", 38 senatör "hayır" oyu kullandı.

Bu sonuçla birlikte, Chris Wright resmi olarak ABD'nin yeni Enerji Bakanı oldu. Liberty Energy'nin Üst Yöneticisi (CEO) olarak kariyerine devam eden Wright, geçtiğimiz ay Senato'nun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde katıldığı oturumda, ABD'nin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme sözü vermişti.

Wright, fosil yakıt savunucusu olarak biliniyor ve LinkedIn'de 2023 yılında paylaştığı bir videoda, "İklim krizi diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı. Wright’ın bu ifadeleri, çevre politikaları konusunda tartışmalara yol açabilir.