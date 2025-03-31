ABD, Sinaloa Karteline Bağlı 6 Kişi ve 7 Şirkete Yaptırım Uyguladı

ABD yönetimi, Sinaloa karteline finansal destek sağlayan bir kara para aklama ağına dahil olan 6 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada, Sinaloa kartelinin ABD'ye sokulan yasa dışı fentanil ve diğer uyuşturucuların büyük kısmından sorumlu olduğu ve suç faaliyetleri için güney sınırındaki birçok giriş noktasını kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sinaloa karteline finansal destek sağlayan kara para aklama ağına dahil olan 6 kişi ve 7 şirket için yaptırım uygulanmasının California Güney Bölge Savcılığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gelir İdaresi (IRS) ve Meksika hükümetiyle yürütülen koordineli bir soruşturmanın sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Yaptırım uygulanan kişiler arasında kartelin üst düzey bir üyesinin de bulunduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, aklanan uyuşturucu parasının Sinaloa kartelinin uyuşturucu terörüne dayalı faaliyetlerinin 'can damarı' olduğunu vurgulayarak, Hazine Bakanlığının bu ulusal güvenlik tehdidinin ele alınması için hükümetin tüm birimleriyle işbirliği içerisinde çalışacağını ifade etti. Bessent, kartellerin suç ve şiddet kampanyalarını destekleyen herkesi hedef almak için mevcut tüm araçların kullanılacağını belirtti.