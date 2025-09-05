ABD tarım dışı istihdam önünde küresel piyasalar ve Fed beklentileri

Küresel piyasalarda odak: ABD tarım dışı istihdam

Küresel piyasalarda bugün tüm dikkatler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde. İş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini güçlendirirken piyasalarda pozitif bir seyir öne çıktı.

Fed beklentileri ve faiz piyasaları

ABD'deki son veriler, Fed'in faiz indirimleri için politika alanının genişlediğine işaret ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 17 Eylül'de faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılırken, Ekim toplantısında da indirim ihtimali güçlendi. Para piyasalarında Fed'in ekimde politika faizini %57 ihtimalle 25 baz puan indireceği, %43 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor; ekimde sabit kalması durumunda ise aralıkta 25 baz puanlık indirim bekleniyor.

ABD tahvil piyasasında politika duyarlılığı yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan gerileyerek 1 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puanlık düşüşle %4,16'ya geriledi.

ABD verileri iş gücü piyasasını sorgulatıyor

Geçen gün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı iş gücü talebinin azaldığına işaret etmişti. Dün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını gösterdi: özel sektör istihdamı Ağustos'ta 54 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Ağustos ile biten haftada 237 bin'e yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2024'ün ikinci çeyreğinde %3,3 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Analistler, bugünkü tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına dair önemli sinyaller vereceğini belirterek beklentilerin, Ağustos'ta tarım dışı istihdamın 75 bin artması ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesi yönünde şekillendiğini vurguluyor.

ABD-Japonya ticaret anlaşması ve Beyaz Saray buluşması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı. Anlaşma kapsamında ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine %15 temel gümrük vergisi uygulanacak; otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklara ilişkin sektör düzenlemeleri olacak. Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını %75 artıracağı, ABD üretimi güvenlik sertifikalı araçların ek test olmadan kabul edileceği ve Japonya'nın ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacağı belirtildi.

Trump ayrıca Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerini ağırladı. Akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkat çekti; Trump konuşmasında yapay zeka yatırımlarını överek ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu söyledi.

Piyasalar, emtia ve endeksler

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda %4,16 seviyesinde bulunuyor. Fed'in faiz indirimine ilişkin artan beklentilerle dolar endeksi zayıfladı ve şu an 98,1 seviyelerinde. Altının ons fiyatı önceki rekorun ardından gelen kar satışlarıyla geriledi; ons altın dün yüzde 0,4 düşüşle 3.546 dolar olurken şu sıralarda tekrar alıcılı ve 3.558 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,1 artışla 66,7 dolar'dan alıcı buluyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,83, Nasdaq yüzde 0,98 ve Dow Jones yüzde 0,77 değer kazandı; S&P 500 endeksi dün rekor seviyeye ulaştı. Endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif başladı.

Avro Bölgesi ve diplomasi

Avrupa borsaları dün alıcılı seyrederken bugün Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Analistler bölgenin çeyreklik bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,4 büyüme göstermesini bekliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik diplomatik gelişmeler de yakından izleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Macron toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump toplantıya Beyaz Saray ofisinden katılırken Avrupalı liderleri Rus petrolü satın almamaya çağırdı ve Rusya'nın bir yılda AB'ye yakıt satışından 1,1 milyar avro kazandığını hatırlattı.

Asya piyasaları

Asya borsalarında da pozitif bir görünüm hakim. Fed'e yönelik faiz indirimi iyimserliği bölge piyasalarına taşınırken, ABD-Japonya anlaşmasının bölgeye yayılabileceği beklentileri risk iştahını destekliyor. Japonya'da Temmuz ayı hanehalkı harcamaları yıllık bazda %1,4 ile beklentilerin altında kalırken öncü endeks 105,9 ile tahminleri aştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1 artıda işlem gördü.

Yurt içinde gelişmeler

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 artışla 10.828,93 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat ise akşam seansında sınırlı yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre tüketici fiyatları Ağustos'ta %2,04 yükseldi, yıllık enflasyon ise 0,57 puan düşüşle %32,95 oldu. Aylık bazda gıda ve tütün fiyat artışları öne çıktı; gıda fiyatları üzerinde olumsuz hava koşullarının etkisi hissedildi.

Dolar/TL dün yatay seyirle kapanışta 41,1580'den işlem görürken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,2530'dan işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100'de 10.900 ve 11.000'in direnç; 10.700 ve 10.600'ün destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün izlenecek veri takvimi

09.00 Almanya, Temmuz ayı fabrika siparişleri

09.00 İngiltere, Temmuz ayı perakende satışlar

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, Ağustos ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, Ağustos ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, Ağustos ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, Ağustos ayı hazine nakit dengesi