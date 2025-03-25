ABD, Temmuz'da Temerrüt Riskiyle Karşı Karşıya: Düşünce Kuruluşu Uyardı

ABD'de Temerrüt Riski: Bipartisan Policy Center'dan Kritik Uyarı

ABD'li düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center, federal hükümetin temmuz ayı gibi bir tarihte temerrüde düşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ülkenin borç limitine ulaşmasının ardından yeni borçlanma yapamaması, mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski doğuruyor. Ancak bu durumun ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruduğu için bu tarih, "X tarihi" olarak adlandırılıyor.

Kongre'nin Harekete Geçmemesi Durumunda Risk Artıyor

Bipartisan Policy Center'dan yapılan açıklamada, ABD'nin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyeceği tahmin edilen X tarihinin, Kongre'nin harekete geçmemesi halinde temmuz ayı ortası ile ekim başı arasında gerçekleşebileceği öngörüldü. Bu yılki X tarihini etkileyen faktörlerden biri, mevcut vergi sezonundan elde edilen gelirler olarak belirtiliyor. Nisan ayının vergi gelirleri açısından kritik bir dönem olduğu vurgulandı.

Ayrıca, düşük olasılıkla da olsa vergi sezonu tahsilatlarının beklentilerin altında kalması durumunda, haziran ayı başında X tarihinin görülme riskinin artabileceği ifade edildi. Mevcut afet yardımları ve haziran ayında başlayacak olan kasırga sezonunun ekonomik dalgalanmalara yol açabileceği de açıklamalara eklendi.

Kanun Yapıcıların Taksimi Şart

Bipartisan Policy Center Başkanı Margaret Spellings, mali sorumluluğun sadece felaketleri önlemek değil, aynı zamanda ekonomik istikrarı sağlamak ve borçları zamanında ödemek için de kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Politika yapıcıların, borç limiti meselelerinden uzak durarak sorumlu bütçe uygulamalarına bağlı kalması gerektiğini savundu.

Bipartisan Policy Center Başkan Yardımcısı Shai Akabas ise, kanun yapıcıların borç limiti konusunda harekete geçmeyi ertelememeleri gerektiğini; 2025'te Kongre'nin yoğun bir programı olacağını, ancak borç limitinin X tarihinden önce ele alınmasının en öncelikli mesele olması gerektiği uyarısında bulundu.

Borç Limiti Hakkında Bilgiler

ABD'de borç limiti, hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarını ifade ediyor. ABD Hazinesi, Kongre'nin belirlediği limite ulaşmasına kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor. Limit aşıldığında, federal hükümet yalnızca mevcut nakit ve gelirleri kullanabiliyor. Borç limitinin artırılması için Kongre tarafından yasa çıkartılması gerekiyor.

Son olarak, ABD federal hükümeti 2023 yılı başında 31,4 trilyon dolar borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, Kongre'de yapılan müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı ve bu düzenleme süresi doldukça 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmiştir.