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ABD Ticari Ham Petrol Stokları 4,1 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, 4,1 milyon varil artışla 427,9 milyon varile ulaştı. Benzin stokları ise 3 milyon varil düştü.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:30
ABD Ticari Ham Petrol Stokları 4,1 Milyon Varil Arttı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Artış

Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artış göstererek 427 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından rapor edildi.

Piyasa beklentisi ise stokların yalnızca 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Stok bilgileri, ülkenin enerji piyasalarındaki dalgalanmaları anlamak adına kritik bir öneme sahip.

Stratejik Stoklar ve Benzin Stokları

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 200 bin varil artarak 395 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldi. Öte yandan, bu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon varil bir düşüş göstererek 248 milyon 100 bin varil düzeyine geriledi.

Üretim ve İthalat Verileri

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 1-7 Şubat haftasında 16 bin varil artışla 13 milyon 494 bin varil seviyesine çıktı. Ayrıca, ham petrol ithalatı, günlük 606 bin varil düşüşle 6 milyon 309 bin varil olarak kaydedilirken, ham petrol ihracatı da günlük 422 bin varil düşüşle 3 milyon 909 bin varil seviyesine geriledi.

EIA'nın Beklentileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin Şubat ayında yayımlanan Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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