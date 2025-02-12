DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.358,4 -0,12%
BITCOIN
3.445.695,64 -0,36%

ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı

Ocak ayında ABD Tüketici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:32
ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı

ABD Tüketici Fiyat Endeksi Nisan Ayı Hareketliliği

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Ocak ayında yüzde 0,5’lik bir aylık artış gösterdi. Bu artış, yıllık bazda ise yüzde 3 olarak kaydedildi. Analistler, bu oranların beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Beklentilerin Üzerindekİ Artış

TÜFE’deki bu artış, piyasalarda farklı tepkilere yol açtı. Uzmanlar, enflasyon verilerinin artış göstermesinin, FED’in gelecekteki para politikaları üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.

Ekonomik Etkiler Nedir?

Yükselen enflasyon, tüketici harcamaları ve genel ekonomik büyüme üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Piyasalarda değişimlere yol açan bu verilerin, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izlenmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüyor, Başvurular Artıyor
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları
3
AB, Ticarette Anlaşmanın Önceliğini Vurguladı
4
New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşle Açıldı
5
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogramı 3 milyon 405 bin Lira
6
Bakan Şimşek: Türkiye, Küresel Ticarette Daha Dayanıklı
7
ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor