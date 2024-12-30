ABD, Ukrayna'ya 3,4 Milyar Dolarlık Bütçe Desteği Sağladı

ABD'den Ukrayna'ya 3,4 Milyar Dolar Yardım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladığını duyurdu. Yellen, yaptığı yazılı açıklamasında, bu yardımın Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde geldiğini belirtti.

Ekonomik Yardımın Önemi

Yellen, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı ekonomik yardımın hayati derecede önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu 3,4 milyar dolarlık yardım, iki partili Ukrayna Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında tahsis edilen fonların son ödemesini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Reform ve Şeffaflık

Yellen, sağlanan doğrudan bütçe desteğinin, kolluk kuvvetlerini güçlendirme, devlet kurumlarının şeffaflığını ve verimliliğini artırma ile yolsuzlukla mücadele kurallarını güçlendirmeye yönelik reformlara bağlı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'nın Başarısı ve Amerika'nın Taahhütü

Ayrıca Yellen, Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu belirtti. Amerika'nın, Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımlarını ve Hazine'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırarak, Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.