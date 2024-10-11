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ABD Üretici Fiyat Endeksi Eylül Ayında Beklentilerin Altında Kaldı

Eylülde ÜFE değişim göstermedi, yıllık artış ise beklenenden fazla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:32
ABD Üretici Fiyat Endeksi Eylül Ayında Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Üretici Fiyat Endeksi Eylülde Değişim Gösteremedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda stabil kalarak ekonomistlerin tahminlerini geride bıraktı. Yıllık bazda ise %1,8 oranında bir artış kaydedildi.

Beklentilerin Dışında Kalan Aylık Veriler

Özellikle eylülde herhangi bir değişiklik göstermeyen ÜFE, piyasa analistlerinin öngörüleriyle örtüşmedi. Ancak yıllık artış, tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi. Sonuç olarak, eylülde gerçekleşen ÜFE verileri, ABD ekonomisi için karışık bir tablo sunuyor.

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