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Bakan Kacır, Macaristan İnovasyon Bakanı Hanko ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Macaristan İnovasyon Bakanı Hanko ile Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı'nı ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:13
Bakan Kacır, Macaristan İnovasyon Bakanı Hanko ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Bakan Kacır ve Hanko, Bilim ve İnovasyon İş Birliğini Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıkta düzenlenen görüşme, Türkiye ile Macaristan arasında inovasyon ve bilim alanında gelişmeyi hedefleyen adımların atılması açısından büyük önem taşıyor.

2025 Bilim ve İnovasyon Yılı Hazırlıkları

Görüşme sırasında Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı hazırlıkları ve yol haritası detaylı bir şekilde ele alındı. Bu özel yıl, her iki ülkenin bilim ve teknoloji alanlarında daha kapsamlı iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Macaristan ile Ar-Ge ve inovasyon, bilim ve teknoloji girişimciliği konularında sıkı bir iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu iş birliği, her iki ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine önemli katkılar sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (solda) ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı hazırlıkları ve yol haritası ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağda), Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (solda) ile bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı hazırlıkları ve yol haritası ele alındı.

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