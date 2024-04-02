Acil nakit arayana anında 25 bin TL yatacak! Tek bir SMS'le hesaplarda

Son yıllarda insanların ekonomik sıkıntıları giderek artıyor. Türkiye'de yüksek enflasyon her geçen gün insanların satın alma gücünü düşürürken, bankalar son çare kredi ve kredi kartı kullandırılamaz hale getirmek için faiz oranlarını artırdı. İyi haber şu ki, Türkiye ekonomisi geliştikçe vatandaşların nakit talebi de arttı.

Son dakika duyurusu nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştı. Cep telefonu sahibi tüm vatandaşların başvuru yapabileceği 25 bin TL nakit fırsatının olacağı açıklandı ancak ayrıntılar birçok kişi için merak konusu oldu.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi Türkiye'nin dev telekomünikasyon şirketleri tarafından sunulan ve faturalı hat kullanıcılarına özel olan bu kredi hizmeti, vatandaşlara 15.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Vatandaşların faturalı hat üzerinden krediye başvuru yapabilmeleri için yerine getirmesi gereken başvuru şartları ise şöyle:





- En az iki yıllık ev veya iş telefonu aboneliğinizin olması gerekir.

- En az 2 yıl geçerli internet aboneliği gerektirir.

- Faturalı hat sözleşmelerinin kendi adınıza kaydedilmesi gerekmektedir.

- Söz konusu bağlantıyı en az 6 ay boyunca aktif olarak kullanmanız beklenmektedir.

- İlgili telefon faturasını en az iki yıldır düzenli olarak ödemiş olmanız gerekmektedir.

- Faturalı bağlantı kredisine cep telefonu markası şubesi veya bağlı operatör şubesi aracılığıyla da başvurabilirsiniz.