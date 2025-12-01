Acıpayam’da atıl tarım arazileri krizi: 23 muhtara savunma, 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Acıpayam’da ekim listelerini zamanında teslim etmeyen 23 muhtardan savunma istendi; 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı ve yerine azası atandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:56
Acıpayam’da atıl tarım arazileri krizi: 23 muhtara savunma, 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Acıpayam’da atıl tarım arazileri krizi: 23 muhtara savunma, 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla başlatılan tespit çalışmaları muhtarlarla gerilim yarattı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tespiti için talep edilen ekim listelerini süresinde teslim etmeyen muhtarlara yönelik işlem başlatıldı. İlçede, 56 muhtarın hazırlaması istenen listeler kapsamında, 23 muhtar hakkında savunma istendi, 1 muhtar ise görevden uzaklaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıldan itibaren atıl tarım arazilerini tespit edip kiraya vererek ekonomiye kazandırma programını yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık, tüm tarım bölgelerinde atıl arazilerin belirlenmesi için çalışmalar başlattı.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile muhtarların ortak yürüttüğü tespitlerle sürerken, Acıpayam Kaymakamlığı muhtarlara resmi yazı ile başvurdu. Kaymakamlık yazısında, mahalle sınırları içindeki tarım arazilerinin ekili olup olmadığının tespiti amacıyla muhtarlardan çetele yani ekim listesi hazırlanması ve belirlenen süre içinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi istendi.

Kaymakamlık duyurusuna rağmen belirlenen tarihler içinde ekim listelerini hazırlamayan muhtarlar hakkında işlem başlatıldı. İlçede görevini yerine getirmeyen 23 muhtartan savunma istendi, görevden uzaklaştırılan muhtarın yerine ise azası atandı.

Olay, Bakanlık programının yerelde uygulanması sürecinde muhtarlarla kurumlar arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha gündeme getirdi.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ATIL TARIM ARAZİLERİN TESPİTİ İÇİN TALEP EDİLEN EKİM LİSTELERİ...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ATIL TARIM ARAZİLERİN TESPİTİ İÇİN TALEP EDİLEN EKİM LİSTELERİ ZAMANINDA TESLİM ETMEYEN 23 MAHALLE MUHTARINDAN SAVUNMA İSTENDİ, 1 MUHTAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASO Başkanı Ardıç: 2025 3. Çeyrek Büyüme Beklentilere Paralel — Yıllık %3,7, Çeyreklik %1,1
2
Kütahya’da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi: Simav Sera Alanlarından Domates Numunesi Alındı
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Bolu'da hamsi kilosu 150 liraya düştü
5
Siirt'te 559 milyonluk asfalt yatırımı 330 milyon TL amorti etti
6
Çin, ABD'nin Gümrük Tarife Politikasına Tepki Gösterdi
7
Yalçın: "Üretimi güçlendirecek mekanizmalar devreye alınmalı" — 2025 III. Çeyrek Büyüme

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı