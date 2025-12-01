Acıpayam’da atıl tarım arazileri krizi: 23 muhtara savunma, 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla başlatılan tespit çalışmaları muhtarlarla gerilim yarattı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tespiti için talep edilen ekim listelerini süresinde teslim etmeyen muhtarlara yönelik işlem başlatıldı. İlçede, 56 muhtarın hazırlaması istenen listeler kapsamında, 23 muhtar hakkında savunma istendi, 1 muhtar ise görevden uzaklaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıldan itibaren atıl tarım arazilerini tespit edip kiraya vererek ekonomiye kazandırma programını yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık, tüm tarım bölgelerinde atıl arazilerin belirlenmesi için çalışmalar başlattı.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile muhtarların ortak yürüttüğü tespitlerle sürerken, Acıpayam Kaymakamlığı muhtarlara resmi yazı ile başvurdu. Kaymakamlık yazısında, mahalle sınırları içindeki tarım arazilerinin ekili olup olmadığının tespiti amacıyla muhtarlardan çetele yani ekim listesi hazırlanması ve belirlenen süre içinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi istendi.

Kaymakamlık duyurusuna rağmen belirlenen tarihler içinde ekim listelerini hazırlamayan muhtarlar hakkında işlem başlatıldı. İlçede görevini yerine getirmeyen 23 muhtartan savunma istendi, görevden uzaklaştırılan muhtarın yerine ise azası atandı.

Olay, Bakanlık programının yerelde uygulanması sürecinde muhtarlarla kurumlar arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha gündeme getirdi.

