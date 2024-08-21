AÇÜ, Bal Akreditasyon Sertifikası ile Öne Çıkıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Bal Analizi Yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "Bal Akreditasyon Sertifikası" aldı ve uluslararası standartlarda bal analizi yapma yetkisine sahip oldu.

Rektör Bilgin: "Tek Üniversiteyiz"

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, düzenlediği basın toplantısında, Artvin'in Türkiye'deki bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Artvin'de 2 bin 66 işletme ve 115 bin 130 bal kovanı bulunduğunu kaydeden Bilgin, yıllık bal üretiminin ise 1057 ton olduğunu belirtti.

Bilgin, 2021 yılında kurulan Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, arıcıların kaliteli bal üretimi ve arı hastalıkları konusunda destek sağladığını ifade etti. Üniversite laboratuvarının, 9 Ağustos 2024 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edildiğini açıkladı.

Bölgedeki Tek Yetkili Kurum

Üniversitenin, analiz ettiği balları sertifikalandırma yetkisi kazanmasının, kaliteli bal üretimi ve markalaşma açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Yapılan analizlerde TÜRKAK'tan akredite olan üniversiteler arasında 7. sıradayız ve Doğu Karadeniz bölgesinde bu hizmeti sunan tek üniversiteyiz," şeklinde konuştu.

Bilgin, ayrıca çevre illerdeki üreticilere de bal analizi hizmeti vermeyi planladıklarını, Ardahan, Ağrı, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun gibi illerin de bu hizmetten faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesindeki Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak. AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (ortada), Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesindeki Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak. AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (ortada), Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.