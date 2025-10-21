Adana'da ELMAS Programı Çalıştayı: Savunma Sanayisinde Seri Üretim Vurgusu

Adana'da düzenlenen ELMAS çalıştayında savunma sanayisinde seri üretim, istihdam artışı ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:53
Adana'da ELMAS Programı Çalıştayı: Savunma Sanayisinde Seri Üretim Vurgusu

Adana'da "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" çalıştayı düzenlendi

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" çalıştayı Adana Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Karataş: "Tasarım gücümüzü kaybetmeden seri üretim gücümüzü artırmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, programda şu ana kadar AR-GE'si ve tasarımı yapılan projelerin büyük çoğunluğunun 1 yıl içerisinde seri üretime gireceğini söyledi. Bunun savunma sanayisi için dönüm noktası olduğunu belirten Karataş, "Tasarım gücümüzü kaybetmeden seri üretim gücümüzü artırmamız lazım." dedi.

Karataş, savunma sanayisindeki teknisyen sayısının seri üretime geçildiğinde artacağını ifade ederek, "12. Kalkınma Planı'mızda savunma sanayisinde şu anda 90 bin olan çalışanın, 2028'de 158 bin olacağını tahmin ediyorum. Bu büyümenin büyük çoğunluğu da doğal olarak teknisyen tarafında olacak çünkü seri üretim olmazsa olmaz. Seri üretim yeteneğini kazanamazsak istediğimiz kadar tasarımımız iyi olsun zamanında teslim edilmiyorsa büyük bir problem." şeklinde konuştu.

Sanayi ve eğitim işbirliği vurgusu

Karataş, savunma alanında bir dönüşümün eşiğinde olduklarını dile getirerek, "Amacımız, en iyi mühendislerin savunma sanayisine gelmesi çünkü burada oluşturdukları fark diğer sektörlerden bambaşka. Biz ve savunma sanayisindeki büyük şirketler, sanayiyi daha çok tanımak zorunda. Sanayicinin bize adım atmasından ziyade artık savunma sanayisindeki ana yüklenicilerin sanayiye ulaşıp o yetenekleri tespit edip kendi ağına katması lazım çünkü ciddi bir seri üretim hacmi geliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali ve MEB yetkilisinin değerlendirmeleri

Vali Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük ve önemli gelişmeler yaşadığını vurguladı. Elmas Programı'nın mesleki eğitimi kapsadığını anlatan Köşger, "Bu gibi teknik ve mesleki eğitimlerle Adana da savunma sanayisinde hak ettiği yeri tekrar alacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, programın savunma sanayisini geliştirecek ve ileri taşıyacak gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, programın hedeflerini şöyle aktardı:

"Elmas Programı ile hedefimiz, savunma sanayisi sektörüne teknik personel yetiştirmek üzere 12 ilde 13 mesleki ve teknik anadolu lisemizin altyapısını güçlendirmek, müfredatını sektör ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, öğrencilerimize uygulamalı eğitim, staj ve istihdam olanakları sağlamaktır. Programının her aşamasında gençlerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya kararlıyız."

Programa katılımcılar

Programa, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve sanayiciler katıldı.

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde...

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı"nın çalıştayı düzenlendi. Adana Sanayi Odası'ndaki programa, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş (sağ 3) ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay (sağda) katıldı.

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde...

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Ağustosta Fiyat Artışları
2
Adana'da ELMAS Programı Çalıştayı: Savunma Sanayisinde Seri Üretim Vurgusu
3
TİGEM müzayedesinde 'Hızlı Yasin' 10 milyon 500 bin liraya satıldı
4
Aydın'da Sezonun İlk Kestaneleri Kilogramı 550 Liradan Alındı
5
İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Yangın Yönetimi: Muğla ve Antalya'da 10 Riskli Köy
6
Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak
7
İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Yapay Zeka ve Bayraktar TB2 ile Yangınla Mücadele

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor