Adana'da ELMAS Programı Çalıştayı: Savunma Sanayisinde Seri Üretim Vurgusu

Adana'da "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" çalıştayı düzenlendi

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı" çalıştayı Adana Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Karataş: "Tasarım gücümüzü kaybetmeden seri üretim gücümüzü artırmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, programda şu ana kadar AR-GE'si ve tasarımı yapılan projelerin büyük çoğunluğunun 1 yıl içerisinde seri üretime gireceğini söyledi. Bunun savunma sanayisi için dönüm noktası olduğunu belirten Karataş, "Tasarım gücümüzü kaybetmeden seri üretim gücümüzü artırmamız lazım." dedi.

Karataş, savunma sanayisindeki teknisyen sayısının seri üretime geçildiğinde artacağını ifade ederek, "12. Kalkınma Planı'mızda savunma sanayisinde şu anda 90 bin olan çalışanın, 2028'de 158 bin olacağını tahmin ediyorum. Bu büyümenin büyük çoğunluğu da doğal olarak teknisyen tarafında olacak çünkü seri üretim olmazsa olmaz. Seri üretim yeteneğini kazanamazsak istediğimiz kadar tasarımımız iyi olsun zamanında teslim edilmiyorsa büyük bir problem." şeklinde konuştu.

Sanayi ve eğitim işbirliği vurgusu

Karataş, savunma alanında bir dönüşümün eşiğinde olduklarını dile getirerek, "Amacımız, en iyi mühendislerin savunma sanayisine gelmesi çünkü burada oluşturdukları fark diğer sektörlerden bambaşka. Biz ve savunma sanayisindeki büyük şirketler, sanayiyi daha çok tanımak zorunda. Sanayicinin bize adım atmasından ziyade artık savunma sanayisindeki ana yüklenicilerin sanayiye ulaşıp o yetenekleri tespit edip kendi ağına katması lazım çünkü ciddi bir seri üretim hacmi geliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali ve MEB yetkilisinin değerlendirmeleri

Vali Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük ve önemli gelişmeler yaşadığını vurguladı. Elmas Programı'nın mesleki eğitimi kapsadığını anlatan Köşger, "Bu gibi teknik ve mesleki eğitimlerle Adana da savunma sanayisinde hak ettiği yeri tekrar alacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, programın savunma sanayisini geliştirecek ve ileri taşıyacak gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, programın hedeflerini şöyle aktardı:

"Elmas Programı ile hedefimiz, savunma sanayisi sektörüne teknik personel yetiştirmek üzere 12 ilde 13 mesleki ve teknik anadolu lisemizin altyapısını güçlendirmek, müfredatını sektör ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, öğrencilerimize uygulamalı eğitim, staj ve istihdam olanakları sağlamaktır. Programının her aşamasında gençlerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya kararlıyız."

Programa katılımcılar

Programa, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve sanayiciler katıldı.

