Adana'da KOBİ'ler için 'Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar' Toplantısı Düzenlendi

Adana’da KOBİ'lere Yönelik Önemli Toplantı

Adana, KOBİ'lere yönelik düzenlenen "Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar" toplantısına ev sahipliği yaptı. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) tarafından TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) Finansmana Erişim Eğitim Komitesi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantı, Adana Ticaret Odası (ATO) konferans salonunda yapıldı.

TÜRKONFED'den Önemli Açıklamalar

Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası topluluğu olduklarını ifade etti. Gizer, TÜRKONFED bünyesindeki şirketlerin 7 milyon kişiye istihdam sağladığını ve bu şirketlerin kurumlar vergisinin önemli bir kısmını oluşturduğunu aktardı.

Gizer, KOBİ'lerin fırsatları hızla değerlendirme becerisine sahip olduğunu, ancak yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi problemlerin çoğu zaman KOBİ'leri zor durumda bıraktığını belirtti. “Bizleri bir araya getiren finansmana erişim sohbetleri gibi çalışmalarla dönüşümleri KOBİ'ler için ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

KOBİ’lerin Rolü Vurgulandı

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı da konuşmasında, ekonominin sürdürülebilirliği için KOBİ'lerin önemine dikkat çekti. KOBİ'lerin finansmana erişimde karşılaştıkları zorlukların aşılmasının, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Mantı, “Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermaye kullanmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Çözümler İçin Panel Düzenlendi

Toplantının ilerleyen bölümlerinde KOBİ'lerin finansmana erişim süreçlerini ele alan bir panel düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve iş insanlarının da katıldığı toplantı, katılımcılar arasında önemli bir etkileşim ortamı sağladı.

Adana'da KOBİ'lere yönelik "Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar" toplantısı düzenlendi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, toplantıda konuşma yaptı.

Adana'da KOBİ'lere yönelik "Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar" toplantısı düzenlendi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, toplantıda konuşma yaptı.