Manisa’da Kırsal Kalkınmaya 144 Milyon TL’lik Dev Yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla toplam 144 milyon TL tutarında kapsamlı destek ve yatırım sağladı. Sanayi kadar tarımıyla da öne çıkan kentte yapılan hamleler; sulama, hayvancılık, arıcılık, tohum desteği ve biyoteknik mücadele gibi çok sayıda alanı kapsıyor.

Kooperatiflere ve üreticilere doğrudan destek

Manisa genelinde faaliyet gösteren 63 kooperatif ve 1 ziraat odası için belediye tarafından 57 milyon TL tutarında destek sağlandı. Destek kapsamında sulama boruları, güneş enerji panelleri, süt soğutma tankları gibi ekipmanlar teslim edildi ve tarımsal sondaj çalışmaları yapıldı.

Sulama göletleri ve su yönetimi

Gördes ilçesi Malaz Mahallesi’ne kazandırılan 35 bin metreküp su tutma kapasiteli tarımsal sulama göleti, hem tarımsal sulamaya hem de kar ve yağmur suyu hasadına katkı sağlayacak. Gölet, ayrıca bölgedeki besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak ve orman yangınlarına müdahalede helikopterlerin su ihtiyacına da destek verecek. Belediyenin 2025 çalışmaları kapsamında 3 yeni gölet inşa edildi, mevcut 87 hayvan içme suyu göleti bakım ve onarımdan geçirildi.

Su tasarrufu ve altyapı yenileme

Vahşi sulamanın önüne geçmek için belediye, üreticilere 71 kilometre boru desteği sağladı ve ekonomik ömrü dolmuş sulama sistemlerinde yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca tarımsal ilaçlama kalitesini artırmak amacıyla 94 taral dolum istasyonu üreticilerin hizmetine sunuldu.

Arıcılık ve eğitim çalışmaları

Kırsal Hizmetler Dairesi koordinasyonunda arıcılara yüzde 50 hibeli 2 bin adet kovan desteği verildi. Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Eğitim Merkezi'nde üretilen 359 ana arı 39 üreticiye teslim edildi. ’Kovanlar Bizden Arıcılık Kadınlarımızdan Projesi’ kapsamında 96 adet kovan daha dağıtıldı. ’Çalışkan Arılara Merhaba Projesi’ ile ilköğretim düzeyinde eğitim alan 1.068 öğrenci (16 okul) arıcılıkla tanıştırıldı.

Afet sonrası destekler

Yangın felaketlerinin ardından belediye, zarar gören üreticilerin yaralarını sarmak için 497 üreticiye 91.469 adet zeytin fidanı ve 4 üreticiye 1.580 adet ceviz fidanı desteğinde bulundu.

Biyoteknik mücadele ve hayvancılık destekleri

Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 143 mahallede toplam 32.535 dekarlık alanda kiraz üretimi yapan 2.722 üreticiye 165.000 şişe elma sirkesi dağıtıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile mücadele için de antiparaziter preparatlar dağıtıldı. ’Buzağılar Büyüyor, Çiftlikler Güçleniyor’ projesiyle 19 süt kooperatifine 2.000 sindirim güçlendirici vitamin ve 2.000 emzikli buzağı biberonu sağlandı.

Tohum ve gübre destekleri

Üreticilere yönelik tohum desteğinde belediye, yüzde 75 hibeli programla 1.397 üreticiye 216.000 kilogram buğday ve 188.000 kilogram arpa tohumu dağıttı. Yem Bitkisi ve Süt Tohumu Bizden, Hasat Sizden projesiyle 114.500 kilogram 5’li karışım yem bitkisi tohumu ve 5.925 kilogram süt otu tohumu desteklendi. Meyve üreticilerine ise yüzde yüz hibeli destek kapsamında 1.999 üreticiye 24.700 litre sıvı gübre ve 3.432 litre aminoasit verilmeye başlandı.

Başkan Dutlulu’dan değerlendirme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yatırımların sadece Manisa’ya değil ülkeye de katkı sağladığını belirterek desteklerin yeni yılda da devam edeceğini söyledi. Başkan Dutlulu şunları ifade etti:

Manisa’mızın bereketli topraklarında üretimin durmaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması en büyük önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, artan maliyetler ve değişen iklim şartları karşısında üreticimizi asla yalnız bırakmadık. Kooperatiflerimizden bireysel üreticimize kadar her alanda, toplamda 144 milyon lirayı bulan bu destekler bir ’can suyu’ niteliğindedir. Amacımız sadece günü kurtarmak değil; modern sulama sistemleriyle, enerji destekleriyle ve bilimsel tarım yöntemleriyle Manisa tarımının geleceğini garanti altına almaktır. Çiftçimiz tarlasında, üreticimiz damında huzurlu olsun, Büyükşehir Belediyesi her zaman onların yanındadır

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025’te hayata geçirdiği bu kapsamlı destek paketi, kırsal alanda üretimi sürdürülebilir kılmayı, su kaynaklarını korumayı ve üreticinin gelirini artırmayı hedefliyor.

