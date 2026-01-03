Manisa'da doğaltaş müzesi gibi ev: 58 yaşındaki teknikerin 50'den fazla mermer koleksiyonu

Manisa'da doğaltaş müzesi gibi ev: Nazmi Gedikkaya'nın benzersiz koleksiyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki maden teknikeri Nazmi Gedikkaya, yıllar içinde biriktirdiği mermer ve doğaltaş koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve maden ocaklarında yöneticilik yapan Gedikkaya, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeyi adeta bir koleksiyona dönüştürdü.

Koleksiyonda neler var?

Gedikkaya, evinin bir köşesinde oluşturduğu özel alanda 50'den fazla mermer ve doğaltaşı sergiliyor. Koleksiyonunda oniks, traverten, Marmara beyazı, Muğla beyazı, rossa bellisimo, rossa levanto, rossa tea, rozasalya, cremo bello, süpren, afrodit pink, Milas leylak, limyra, Söğüt bej, dolamit, serpantin, Sardes king bej, Milas sedef, Afyon şeker, andezit, granit, cremo nova, Sofita bej, diana royal, silver traverten, Amasya bej, Ottoman bej, tundra gri, beyaz oniks, bal oniks, yeşil oniks, emperador mermeri ve rustik yeşil mermer gibi Türkiye’de en çok üretilen ve satılan örnekler bulunuyor.

Türkiye'nin mermer zenginliği

Gedikkaya, Türkiye’nin mermer ve doğaltaş zenginliğine şu sözlerle dikkat çekti: "Türkiye’de 1500’ün üzerinde farklı yapıda, 120’nin üzerinde farklı renk ve desende mermer bulunuyor. Ancak bu zenginliğin yalnızca yüzde 15’i ekonomiye kazandırılabiliyor. Yüzde 85’i ise hala toprağın altında. Arazide değerli bir taş gördüğümde çok farklı duygular yaşıyorum" dedi.

Duygu, tutku ve miras

Mermer ve doğaltaşların kendisine büyük mutluluk verdiğini anlatan Gedikkaya, duygularını şöyle ifade etti: "Farklı bir taş bulduğumda geceleri sevinçten uyuyamıyorum. Bu taşları ilk çıkardığımız andaki heyecanı herkesin yaşamasını isterim. O taşın doğadaki oluşumu ve ham hali gerçekten inanılmaz" diye konuştu.

Birçok değerli taşın Türkiye’ye özgü olduğunu vurgulayan Gedikkaya, çocuklarına bırakacağı en güzel mirasın bu koleksiyon olduğunu belirtti. Gedikkaya ayrıca koleksiyonunda mermer ve doğaltaşların yanı sıra kurşun, altın, kömür, krom ve cips minerali gibi metalik madenlerin de yer aldığını sözlerine ekledi.

