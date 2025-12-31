DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Adana'da Yeni Yıl Öncesi Kuru Yemişlere Yoğun Talep

2025'in son gününde Adana'da kuru yemişçilere yoğun talep. Musko Kuruyemiş 10 şubeyle taze ürün sunuyor; çekirdek ve fıstığa rağbet yüksek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:25
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Kuru Yemişlere Yoğun Talep

Adana'da Yeni Yıl Öncesi Kuru Yemişlere Yoğun Talep

Yeni yılın gelmesiyle Adana'da kuru yemişçilere yönelik talep arttı. 2025'in son günü şehrin birçok noktasında yılbaşı ikramlıkları için hareketlilik yaşandı. Kuru yemişler yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olarak hem misafir tabaklarında hem de gecenin atıştırmalıklarında ilk sırada yer aldı.

Musko Kuruyemiş'te yoğunluk pik yaptı

Kent genelinde alışveriş hareketliliği sürerken, 10 şubeyle faaliyet gösteren Musko Kuruyemiş taze ve kaliteli ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin önüne çıktı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren Musko Kuruyemiş müşteri temsilcisi Sevcan Soysal, 'Yeni yıldan 1 hafta önce hareketlilik arttı ancak son iki güne gelince yoğunluğumuz pik yaptı. Vatandaşlarımız özellikle dakota çekirdek, karışık kuru yemiş ve fıstık içine yoğun ilgi gösteriyor. Biz de ürünlerimizi günlük hatta anlık kavurarak hazırlayıp müşterilerimize en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz' dedi.

Müşteri tercihi ve uzman önerisi

Vatandaşlardan Yiğit Köse ise, 'Yeni yıl akşamı kuru yemiş televizyon izlerken olmazsa olmaz. Ailemizle birlikte geçireceğimiz bu akşam için karışık çerez ve kabak çekirdeği aldık. Herkesin yeni yılı kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Sevcan Soysal ayrıca vatandaşlara ürün seçimi konusunda uyarıda bulunarak, 'Kuru yemiş alırken kalitesine, tazeliğine ve paketlemesine dikkat edilmesi önemli. Biz bu konularda hassasiyet gösteriyoruz' dedi.

YENİ YILIN GELMESİYLE BİRLİKTE ADANA'DA KURUYEMİŞÇİLERDE HAZIRLIKLAR YAPILDI.

YENİ YILIN GELMESİYLE BİRLİKTE ADANA'DA KURUYEMİŞÇİLERDE HAZIRLIKLAR YAPILDI.

YENİ YILIN GELMESİYLE BİRLİKTE ADANA'DA KURUYEMİŞÇİLERDE HAZIRLIKLAR YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyüksimitci: Kayseri ihracatı yıllık bazda artmaya devam ediyor
2
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Kuru Yemişlere Yoğun Talep
3
Sındırgı'da Komşuluk Projesi: Esnafa Destek Çağrısı
4
BTSO Başkanı İbrahim Burkay 2030 Vizyonunu Açıkladı
5
Kayseri'de Kasım İhracatı 314 milyon 776 bin dolar: Gülsoy Değerlendirdi
6
Manisa TSO Başkanı Yılmaz: Tarım, Tekstil ve İnşaatta Daralma — 2026'da Finansman Şart
7
Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İçin Yeni Yol Haritası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları