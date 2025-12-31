Adana'da Yeni Yıl Öncesi Kuru Yemişlere Yoğun Talep

Yeni yılın gelmesiyle Adana'da kuru yemişçilere yönelik talep arttı. 2025'in son günü şehrin birçok noktasında yılbaşı ikramlıkları için hareketlilik yaşandı. Kuru yemişler yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olarak hem misafir tabaklarında hem de gecenin atıştırmalıklarında ilk sırada yer aldı.

Musko Kuruyemiş'te yoğunluk pik yaptı

Kent genelinde alışveriş hareketliliği sürerken, 10 şubeyle faaliyet gösteren Musko Kuruyemiş taze ve kaliteli ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin önüne çıktı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren Musko Kuruyemiş müşteri temsilcisi Sevcan Soysal, 'Yeni yıldan 1 hafta önce hareketlilik arttı ancak son iki güne gelince yoğunluğumuz pik yaptı. Vatandaşlarımız özellikle dakota çekirdek, karışık kuru yemiş ve fıstık içine yoğun ilgi gösteriyor. Biz de ürünlerimizi günlük hatta anlık kavurarak hazırlayıp müşterilerimize en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz' dedi.

Müşteri tercihi ve uzman önerisi

Vatandaşlardan Yiğit Köse ise, 'Yeni yıl akşamı kuru yemiş televizyon izlerken olmazsa olmaz. Ailemizle birlikte geçireceğimiz bu akşam için karışık çerez ve kabak çekirdeği aldık. Herkesin yeni yılı kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Sevcan Soysal ayrıca vatandaşlara ürün seçimi konusunda uyarıda bulunarak, 'Kuru yemiş alırken kalitesine, tazeliğine ve paketlemesine dikkat edilmesi önemli. Biz bu konularda hassasiyet gösteriyoruz' dedi.

YENİ YILIN GELMESİYLE BİRLİKTE ADANA'DA KURUYEMİŞÇİLERDE HAZIRLIKLAR YAPILDI.