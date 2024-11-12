DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,56 0,06%
ALTIN
2.884,13 0,39%
BITCOIN
3.033.726,6 -1,59%

Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı

Adana'da iki demir maden sahası için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihale düzenlendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:58
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı

Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne ait iki maden sahası için ihale sürecini başlattı. İhaleye ilişkin ayrıntılar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye Dair Detaylar

Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerinde bulunan demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi ile işletilmesi amaçlanmaktadır. İhale, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olup, teklif sahipleri kapalı zarfla teklif vereceklerdir. İhale süreci, teklif sahiplerinin katılımıyla bir açık artırma ile sonuçlandırılacaktır.

Teklif Verme Şartları

İhaleye katılmak isteyen adayların, 20 bin lira şartname bedeli ve 500 bin lira ihale geçici teminatı ödemeleri gerekmektedir. Adayların istenilen belgeleri, Sümer Holding’in Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine, 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı
2
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri
3
Yenilenebilir Enerji Hedefleri Değişmedi, Piyasalar Büyüyor
4
SPK Başkanı Gönül, Adana'da Yatırım ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu
5
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Tamamlandı
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Günü Kapatıyor
7
Yalova Kivisinde Hasat Dönemi Başladı: Coğrafi İşaretin Önemi

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak