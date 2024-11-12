Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı

Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne ait iki maden sahası için ihale sürecini başlattı. İhaleye ilişkin ayrıntılar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye Dair Detaylar

Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerinde bulunan demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi ile işletilmesi amaçlanmaktadır. İhale, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olup, teklif sahipleri kapalı zarfla teklif vereceklerdir. İhale süreci, teklif sahiplerinin katılımıyla bir açık artırma ile sonuçlandırılacaktır.

Teklif Verme Şartları

İhaleye katılmak isteyen adayların, 20 bin lira şartname bedeli ve 500 bin lira ihale geçici teminatı ödemeleri gerekmektedir. Adayların istenilen belgeleri, Sümer Holding’in Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine, 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.