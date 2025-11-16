Adana'ya MYK Belgeli Kazan Operatörü Eğitim ve Sınav Merkezi Kuruluyor

ADASO ile KBSD, Adana'da MYK belgeli kazan operatörü eğitim ve sınav merkezinin kurulması için protokol imzaladı; üç operatör alanında sınav merkezleri oluşturulacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:40
ADASO ile KBSD iş birliği protokolü imzaladı

Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Adana Sanayi Kampüsü Mesleki Eğitim Merkezi ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) arasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli kazan operatörü eğitim ve sınav merkezinin Adana’da kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Hamdi Hoplamaz tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında, Adana Sanayi Kampüsü’nde sıcak su kazanı operatörü, buhar kazanı operatörü ve kızgın yağ kazanı operatörü alanlarında mesleki yeterlilik sınav alanları oluşturulacak.

“Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörlerimizin rekabet gücünü artırmak için mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Bu iş birliği sayesinde bölgemizde önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Adana’yı, kazan operatörlüğü alanında yetkin personelin yetiştirildiği bir merkez haline getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Adana’da kurulacak olan bu merkez, hem sektörümüzün standartlarını yükseltecek hem de operatörlerin belgeye erişimini kolaylaştıracak. Türkiye’de üçüncü merkez olması da bölgesel açıdan büyük bir avantaj. ADASO ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin tüm sanayi camiasına fayda sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yeni kurulacak bu merkez; İstanbul ve Konya’dan sonra Türkiye’deki 3. merkez olma niteliğini taşıyor. Bölgesel bir ihtiyacı karşılayacak olan merkez, özellikle Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerindeki operatörlere ulusal düzeyde hizmet sunarak belge alım süreçlerini kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra, sektörde nitelikli ve belgeli personel sayısının artırılmasına önemli katkı sağlayacak.

