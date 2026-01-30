Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ile yatırım fonu sağladı

Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla yatırım fonu sağladı

Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerine yönelik altyapı yatırımlarını artırmak üzere uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

İhraç Detayları

Tahvil 5 yıl vadeli ve %9,5 kupon oranına sahip olup, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraçta birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup olarak yer aldı. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu; işlem ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaştı.

Yatırım Kullanımı

Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen kaynağı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak. Şirket, dağıtım şebekesi iyileştirmeleri ve bakım çalışmalarını önceliklendirecek.

CEO Serdar Marangoz'un Açıklaması

"Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."

AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ