Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ile yatırım fonu sağladı

Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla Aydın, Denizli ve Muğla yatırımlarını finanse edecek; talep 1,2 milyar dolar, kupon %9,5, vade 5 yıl.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:24
Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ile yatırım fonu sağladı

Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla yatırım fonu sağladı

Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerine yönelik altyapı yatırımlarını artırmak üzere uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

İhraç Detayları

Tahvil 5 yıl vadeli ve %9,5 kupon oranına sahip olup, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraçta birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup olarak yer aldı. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu; işlem ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaştı.

Yatırım Kullanımı

Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen kaynağı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak. Şirket, dağıtım şebekesi iyileştirmeleri ve bakım çalışmalarını önceliklendirecek.

CEO Serdar Marangoz'un Açıklaması

"Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."

AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ

AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Ons 5 Bin Doların Altına Geriledi
2
Samsun'un Aralık 2025 İhracatı 115,1 Milyon Dolar
3
Balıkesir'de Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Damızlık Desteği
4
Kayseri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Onaylandı: Susamlı Yumurtalı 45 TL
5
Şemsi Bayraktar: Kumluca’daki sel ve hortum mağdurlarına nakdi destek talebi
6
Şirket Büyümesi Kırılganlık Getiriyor: Yönetim Eksikliği Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları