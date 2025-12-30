Şirket Büyümesi Kırılganlık Getiriyor: Yönetim Eksikliği Uyarısı

Şirket Büyümesinde Yönetim Eksikliği Kırılganlık Yaratıyor

Türkiye’de son yıllarda birçok şirketin satış hacimleri ve operasyon ölçekleri hızla büyürken, bu büyümenin beraberinde yeni riskler getirdiği görülüyor. Uzmanlar, büyümenin yönetim ve kontrolle paralel yürütülmemesi halinde dışarıdan güçlü görünen şirketlerin içeride kırılganlaşabildiğine dikkat çekiyor.

Uzman uyarısı: büyüme tek başına güç değil

BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, büyümenin tek başına güç anlamına gelmediğini, aynı hızda yönetim ve kontrol mekanizmalarının gelişmediği takdirde şirketlerin kırılganlaşabileceğini vurguluyor. Bayır, büyüme dönemlerinde şirketlerin çoğunlukla satış rakamlarına odaklandığını ve bunun ciddi riskler barındırdığını söylüyor.

Bayır şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket büyüyor, sipariş artıyor, müşteri sayısı yükseliyor. Ancak bu büyüme aynı anda yönetilemiyorsa, ilk beklenmedik durumda sistem zorlanmaya başlıyor".

Operasyonel görünürlük ve nakit yönetimi kritik

Bayır, operasyon, tedarik zinciri ve nakit akışı gibi alanların satış hızıyla paralel yönetilmediğinde kırılganlığın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Son dönemdeki operasyonel ve finansal dalgalanmaların birçok şirketi beklenmedik şekilde etkilediğini, bunun temel nedenlerinden birinin krizlere hazırlıksız yakalanmak olduğunu ifade etti.

"Bir şirket büyürken aynı zamanda ne olup bittiğini görebilmeli. Nerede risk var, nerede aksama yaşanıyor, nakit akışı hangi noktada zorlanıyor; bunlar net şekilde izlenemiyorsa büyüme sağlıklı değildir" diye konuştu.

Platform ekonomisi ve tek kanala bağımlılığa dikkat

Dijitalleşme ve pazaryerlerinin şirketlere önemli bir hız kazandırdığını belirten Bayır, tek kanala aşırı bağımlılığın kırılganlığı artırabileceğine dikkat çekti. Bayır, "Pazaryerleri satış hacmi açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak tüm iş modelinin tek bir platforma bağlı olması, şirketlerin kontrol alanını daraltabiliyor. Sağlıklı büyümenin, pazaryerlerini güçlü bir kanal olarak kullanırken aynı zamanda kendi marka ve operasyon altyapısını güçlendiren şirketler tarafından yakalanabiliyor" dedi.

Kırılganlık çoğunlukla içeriden başlıyor

Bayır, kırılganlığın genellikle dış faktörlerden önce iç dinamiklerden kaynaklandığını; operasyonel dağınıklık, finansal görünürlük eksikliği ve veriye dayalı karar alma alışkanlığının yeterince gelişmemesinin süreci hızlandırdığını söyledi. "Büyüme, beraberinde kurumsallaşmayı getirmiyorsa şirketler daha hassas hale geliyor. Bugün şirketlerin kendine sorması gereken soru ‘Ne kadar büyüdük?’ değil, ‘Bu büyümeyi ne kadar sağlıklı yönetiyoruz?’ olmalı. Dayanıklılığı olmayan büyüme, uzun vadede ciddi riskler barındırır" ifadelerini kullandı.

BİRFATURA CEO'SU İBRAHİM BAYIR