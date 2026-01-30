Kayseri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Onaylandı: Susamlı Yumurtalı 45 TL

Kayseri'de Ramazan pidesi fiyatları onaylandı

KTO Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda karara bağlandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO)'nda gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısında, Fırıncılar Odası tarafından belirlenen Ramazan pide fiyatları resmi olarak onaylandı.

Toplantıda karara bağlanan fiyatlar şöyle açıklandı: sade pide 14 TL, çifte sade 28 TL, susamlı 35 TL ve susamlı yumurtalı 45 TL.

Alınan karar, Ramazan döneminde kent genelinde uygulanacak pide satış fiyatlarını netleştirerek hem esnaf hem de tüketiciler için fiyat şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor.

