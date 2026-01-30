Balıkesir'de Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Damızlık Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere damızlık hayvan dağıtımını yüzde 100 hibe ile sürdürerek küçük aile üreticilerini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:58
Balıkesir'de Çiftçiye Yüzde 100 Hibe Damızlık Desteği

Balıkesir'de çiftçiye yüzde 100 hibe damızlık desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük aile tipi üreticileri desteklemek ve üretimi daha kaliteli, verimli hale getirerek üreticinin katma değerini artırmak amacıyla hayvancılık desteklerini sürdürüyor. Başkan Ahmet Akın'ın "Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak" anlayışıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Damızlık Koç Projesi sonrası şimdi yüzde 100 hibe damızlık dağıtımı hayata geçiriliyor.

Daha önce Bigadiç'te gerçekleştirilen yüzde 75 hibeli 50 baş koç dağıtımının ardından, Kırsal Hizmetler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi ve hayvanlara bakabilecek imkâna sahip olduğu belirlenen 10 aile tespit edildi. Bu ailelere damızlık tesislerinde yetiştirilen 10 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan yüzde 100 hibe ile verilecek. Haberde ayrıca toplamda 55 baş damızlık hayvanın yüzde 100 hibe ile üreticiye verilmesinden söz ediliyor.

Proje kapsamında her sene farklı ilçelerde en az 100 yetiştiriciye damızlık koç ve ihtiyaç sahibi 5 ile 10 aileye de 10 dişi 1 erkek damızlık kuzunun dağıtılması hedefleniyor. Amaç, küçükbaş hayvancılıkta verimi artırmak ve sektöre yeni yetiştiriciler kazandırmak; böylece sürüsünü büyütmek isteyen çiftçilere sürdürülebilir destek sağlanması planlanıyor.

Çiftçilerin memnuniyeti

Damızlık kuzu dağıtımından yararlanan çiftçi Mehmet Keklik, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi 10 adet damızlık kuzu getirdi. 1 tane de koç getirdi. Allah gelip yardımcı olmayı her zaman size nasip eylesin. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Projeden memnuniyetini dile getiren Ersin Karataş, "İmkânsızlıklardan dolayı hayvan işletmemizi büyütemedik. Büyütemediğimiz için de Balıkesir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaatta bulundum. Sağ olsun, onlar da ilgilendiler. 10 tane dişi hayvanımızı 1 tane de koçumuzu destekleme amaçlı bana nasip ettiler. Böyle desteklerin Ahmet Başkan’ın öncülüğünde olması, çiftçiye daha çok önem vermesi bizi mutlu ediyor ve desteklerini esirgemiyor. Allah razı olsun Ahmet Başkan’dan" diye konuştu.

Damızlık yardımı sayesinde 10 kuzu, 1 koç sahibi olan Muharrem Küçüksarnıç da Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti. Projeyi internetten gördüğünü söyleyen Nigar Kaya ise, "Projeyi internette gördüm. Ondan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradım. Bana geri döndüler. Geldiler, baktılar. Teşekkür ederim Ahmet Başkanımıza Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

(HT)

Balıkesir çiftçisine yüzde 100 hibeli damızlık desteği

Balıkesir çiftçisine yüzde 100 hibeli damızlık desteği

