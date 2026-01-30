Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Ons 5 Bin Doların Altına Geriledi

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor

Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından yönünü aşağı çevirdi. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüş ile 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Jeopolitik gerilim ve kar satışları etkili oldu

Yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin artan endişelerle birlikte altın önce rekor seviyelere çıktı. Ancak gelen kar satışlarıyla birlikte haftanın son işlem gününde sert bir düşüş görüldü. Yeni yıldan bu yana 600 dolar yükselen altının ons fiyatı, bu gerilemeyle birlikte 5 bin doların altına indi.

Piyasa verileri

Hafta içinde altının ons fiyatı 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Haftanın son gününde ise ons fiyatı yüzde 7'yi aşan bir düşüşle yaklaşık 4 bin 940 dolar bandına kadar geriledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarındaki sert düşüş de dikkat çekti; gümüşün ons fiyatı yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

İç piyasada fiyatlar

İç piyasada da sert hareketlilik yaşandı. Gram altın 6 bin 900 TL bandına kadar düşmesine rağmen şu anda 7 bin liradan satılıyor. Diğer altın türleri ise şu şekilde işlem görüyor:

Çeyrek altın: 11 bin 622 TL

Yarım altın: 23 bin 285 TL

Tam altın: 46 bin 350 TL

ALTIN FİYATLARI REKOR YÜKSELİŞLERİN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ. ALTININ ONS FİYATI GÜN İÇİNDE YÜZDE 7'Yİ BULAN DÜŞÜŞLE 5 BİN DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA GERİLEDİ.