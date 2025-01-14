Aeroflot, 2024'te Yolcu Sayısını Yüzde 16,8 Artırdı

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, 2024 yılı itibarıyla taşıdığı yolcu sayısının yüzde 16,8 oranında artış gösterdiğini duyurdu. Şirket, 55,3 milyon yolcu taşıdığını bildirdi.

Aeroflot'tan yapılan resmi açıklamada, 2023 yılına göre iç hatlarda yüzde 12,8 artışla 42,6 milyon yolcu taşındığı belirtilirken, uluslararası hatlarda ise bu rakamın yüzde 32,7 yükselişle 12,7 milyon yolcuya ulaştığı kaydedildi.

Şirket, 2024 yılı için yolcu istatistiklerini paylaşırken, Batılı ülkelerin Rus hava yolu şirketlerine yönelik uyguladığı kapsamlı yaptırımlara ve Avrupa Birliği ile Rusya arasında hava sahalarının karşılıklı olarak kapatılmasına rağmen büyüme hedeflerinden sapmadıklarını ifade etti.