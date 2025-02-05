Afet Öncesi Önlemler İkinci Yılında Ele Alındı: ATO Çalıştayı Gerçekleşti

Afet Öncesi Önlemler İkinci Yılında Ele Alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen çalıştayda, afet öncesi mühendislik hizmetlerinin ve risk analizlerinin önemine dikkat çekti. Baran, binaların güçlendirilmesi ve şehirlerin afete dayanıklı hale getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Çalıştaya İlişkin Detaylar

Ayrıca, ATO Proje Hizmetleri Meslek Komitesi'nin, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği ile birlikte düzenlediği ikinci "Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetlerinin Önemi Çalıştayı" da bu konulara ışık tuttu.

Gürsel Baran'dan Uyarılar

Çalıştayda konuşan Baran, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yaşanacak olası bir depremin sosyal ve ekonomik yıkıma yol açacağını belirterek, bölgede nüfus yoğunluğunun azaltılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sanayi kuruluşlarının taşınabileceği arazilerin tahsis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Kritik Veriler

Baran, Türkiye’nin sanayi açısından en yoğun bölgesi olan Marmara’nın, Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 45’ini ürettiğine ve imalat sanayinin yüzde 50’sinin bu bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti. Marmara’nın, Türkiye ihracatının yüzde 62,5’ini, nüfusun ise yaklaşık yüzde 35’ini barındırdığını belirtti.

Afet Öncesi Tedbirler

Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, İstanbul'daki konutları depreme dayanıklı hale getirmek için yürüttüğü çalışmalara da değindi. Vatandaşları, riskli binaları tahliye edip güvenli tesislerin kurulmasına destek vermeye çağırdı. Ayrıca, dayanıklı altyapıların kurulması, erken uyarı sistemleri ve afet bilincinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Afetler öncesi önlem, beka meselesidir," diyen Baran, tarih boyunca yaşanmış felaketlerden çıkarılması gereken derslere de dikkat çekti. Baran, deprem ve diğer doğal afetlerin, hazırlıksız olduğunda daha büyük yıkımlar yaratabileceğinin altını çizdi. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlar için rahmet, yakınlarına sabır diledi.