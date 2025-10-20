Afrika Birliği, Türk Şirketleriyle Madenlerde Katma Değerli Üretim İçin İşbirliği Hedefliyor

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, kıtadaki madenlerin ve diğer endüstriyel ürünlerin katma değerli üretiminde Türk şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Belobe'den Anadolu Ajansı'na açıklama

Belobe, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, Afrika'nın madencilik ve sanayi alanlarında yerel üretimi güçlendirerek katma değeri artırma hedefinde olduğunu belirtti. Bu çerçevede Türk şirketleriyle ortak üretim ve yatırım fırsatlarına açık olduklarını vurguladı.

Komiserin mesajı, kıta kaynaklarının işlenmesi ve sanayi ürünlerine dönüştürülmesi sürecinde uluslararası ortaklıklara verdiği önemi ortaya koyuyor.

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.