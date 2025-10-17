Afrika'daki Ticari Koridorlar Yatırımcılara Önemli Fırsatlar Sunuyor

FAHRİ AKSÜT - Africa Global Logistics (AGL) Üst Yöneticisi (CEO) Eric Melet, Afrika'daki ticari koridorların yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu İstanbul'da

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Eric Melet yatırımcılara yönelik temkinli ama fırsat odaklı bir yaklaşım önerdi. Melet'in sözlerinden öne çıkan ifade şöyle: "(Afrika'da yatırım yapmak isteyenler için) İlk adım, ulaşılmak istenen pazarı ve iş modelini net bir..."

Melet'in değerlendirmeleri, TABEF kapsamındaki paneller ve ikili görüşmelerde küresel yatırımcıların Afrika pazarına bakışını şekillendirebilecek nitelikte olduğuna işaret ediyor.

Africa Global Logistics (AGL) Üst Yöneticisi (CEO) Eric Melet, AA muhabirine açıklama yaptı.