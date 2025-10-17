Afrika'daki Ticari Koridorlar Yatırımcılara Önemli Fırsatlar Sunuyor

AGL CEO'su Eric Melet, Afrika'daki ticari koridorların yatırımcılara önemli fırsatlar sağladığını vurguladı. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu İstanbul'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:32
FAHRİ AKSÜT - Africa Global Logistics (AGL) Üst Yöneticisi (CEO) Eric Melet, Afrika'daki ticari koridorların yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Eric Melet yatırımcılara yönelik temkinli ama fırsat odaklı bir yaklaşım önerdi. Melet'in sözlerinden öne çıkan ifade şöyle: "(Afrika'da yatırım yapmak isteyenler için) İlk adım, ulaşılmak istenen pazarı ve iş modelini net bir..."

Melet'in değerlendirmeleri, TABEF kapsamındaki paneller ve ikili görüşmelerde küresel yatırımcıların Afrika pazarına bakışını şekillendirebilecek nitelikte olduğuna işaret ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika'dan üst düzey isimler katıldı. Africa Global Logistics (AGL) Üst Yöneticisi (CEO) Eric Melet, AA muhabirine açıklama yaptı.

