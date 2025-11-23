Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Örtü Toplama Yoğunlaştı

Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında, örtü altı bağlarda kullanılan beyaz naylon kaneviçelerin toplanması son günlerde yoğunluk kazandı.

Hasat sonrası örtüler sökülüyor

Yaklaşık 113 bin dekar alanda yapılan bağcılık çalışmalarında, bu yıl bağların yüzde 85-90 oranında temmuz ayında başlatılan örtü işlemlerinin hasadın tamamlanmasının ardından sökülmeye başlandığı bildirildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bağlarımızı; iri yağışlardan, doludan, aşırı sıcaklardan, rüzgardan, çiy ve kırağı gibi üzümlere zarar veren doğal afetlerden korumak için örtü altına alıyoruz. Haziran ayının sonunda örtü işlemi başlar, hasat ne zaman biterse üreticilerimiz örtüleri toplar."

İşler sıklaştı

Örtülerin toplanmasıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını ifade eden üreticiler, toplama işlemlerini kendi imkânlarıyla yaptıklarını belirtti.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ramazan Karahan ise şunları söyledi: "Örtüleri ailece toplamaya başladık. Traktörün arkasına takılan bir aparat ile kolayca toplanıyor. Daha sonra depoya kaldırarak gelecek yıl kullanmak üzere saklıyoruz."

