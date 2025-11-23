Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Örtü Toplama Yoğunlaştı

Sarıgöl'de hasadı tamamlanan üzüm bağlarında beyaz naylon kaneviçelerin sökümü yoğunlaştı. 113 bin dekar alanda örtü toplama işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:25
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Örtü Toplama Yoğunlaştı

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Örtü Toplama Yoğunlaştı

Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında, örtü altı bağlarda kullanılan beyaz naylon kaneviçelerin toplanması son günlerde yoğunluk kazandı.

Hasat sonrası örtüler sökülüyor

Yaklaşık 113 bin dekar alanda yapılan bağcılık çalışmalarında, bu yıl bağların yüzde 85-90 oranında temmuz ayında başlatılan örtü işlemlerinin hasadın tamamlanmasının ardından sökülmeye başlandığı bildirildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bağlarımızı; iri yağışlardan, doludan, aşırı sıcaklardan, rüzgardan, çiy ve kırağı gibi üzümlere zarar veren doğal afetlerden korumak için örtü altına alıyoruz. Haziran ayının sonunda örtü işlemi başlar, hasat ne zaman biterse üreticilerimiz örtüleri toplar."

İşler sıklaştı

Örtülerin toplanmasıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını ifade eden üreticiler, toplama işlemlerini kendi imkânlarıyla yaptıklarını belirtti.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ramazan Karahan ise şunları söyledi: "Örtüleri ailece toplamaya başladık. Traktörün arkasına takılan bir aparat ile kolayca toplanıyor. Daha sonra depoya kaldırarak gelecek yıl kullanmak üzere saklıyoruz."

SARIGÖL VE ÇEVRESİNDE HASADI TAMAMLANAN ÜZÜM BAĞLARINDA, ÖRTÜ ALTI BAĞLARDA KULLANILAN BEYAZ...

SARIGÖL VE ÇEVRESİNDE HASADI TAMAMLANAN ÜZÜM BAĞLARINDA, ÖRTÜ ALTI BAĞLARDA KULLANILAN BEYAZ NAYLON KANEVİÇELERİN TOPLANMASI SON GÜNLERDE YOĞUNLUK KAZANDI.

SARIGÖL VE ÇEVRESİNDE HASADI TAMAMLANAN ÜZÜM BAĞLARINDA, ÖRTÜ ALTI BAĞLARDA KULLANILAN BEYAZ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Leklek Fasulyesi Canlanıyor: 15 Üreticiye 150 Kilo Tohum Desteği
2
Elektrik faturalarına gizli zam: 4 bin Kilowatt’ı aşana yüzde 150-160 artış uyarısı
3
Bursa 250'de Net Satışlar %43 Arttı: 1,467 Trilyon TL ile Oyak Renault Zirvede
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'ne Ziyaret
5
Beyaz Saray'dan kurumlara 'kapanma planlarını uygula' talimatı
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.141,58 Puan
7
Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor