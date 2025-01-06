Kuru Kayısı İhracatı 2024'te 410 Milyon Doları Aştı

2024 yılında Türkiye, kuru kayısı ihracatından toplamda 410 milyon 891 bin dolar gelir elde etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kayısı ihracatının 23 aydır aralıksız devam ettiğini belirtti.

Özcan, kayısı ihracatının olumsuz koşullara rağmen sürdüğünü ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmelere rağmen 2024 yılı kayısı ihracatı açısından sevindirici rakamlarla kapandı" dedi. Özcan, "2024 yılı Aralık ayında 8 bin 565 ton ihracat gerçekleştirdik ve geçen yıla göre yaklaşık 1500 ton daha fazla kayısı ihracatı yaparak 39 milyon 427 bin dolar gelir elde ettik." şeklinde konuştu.

Son beş ayda, ihracatın her ay ortalama 2 bin ton daha fazla gerçekleştiğini belirten Özcan, toplamda 76 bin 926 ton kayısı ihracatı yapılarak, bölge ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandığını vurguladı.

Depremin Malatya genelindeki etkilerini de dile getiren Özcan, işletmelerin iş gücü kayıpları ve düşük kapasitelerle çalıştığını anımsattı.

kayısı çekirdeği ihracatı ise dikkat çekici bir artış gösterdi. Aralık ayında 597 ton çekirdek ihraç edilerek 1 milyon 420 bin dolar gelir elde edildi. 2024 yılı itibarıyla toplam 4 bin 931 ton çekirdek ihracatı yapılırken, bu üründen 14 milyon 306 bin dolar gelir sağlandı.

Özcan, en fazla kuru kayısı ihraç edilen ülkelerin ABD, Fransa ve Almanya olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'den 2024 yılında 410 milyon 891 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.