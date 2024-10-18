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Afrikalı Alıcılar ve Türk KOBİ'leri WCI Forum'da Buluştu

WCI Forum 2023, Türk KOBİ'leri ile Afrikalı iş insanlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:20
Afrikalı Alıcılar ve Türk KOBİ'leri WCI Forum'da Buluştu

Afrikalı Alıcılar ile Türk KOBİ'leri WCI Forum'da Buluştu

Bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum), İstanbul'da yoğun bir katılımla sona erdi. Forum, özellikle Sahra Altı Afrika'dan 1500'den fazla iş insanını ağırlayarak dikkat çekti. Etkinlik, İstanbul Wow Convention Center'da yapıldı.

Ömer Bolat'ın Katılımıyla Açılış Yapıldı

Forumun açılışında Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı. Burada, Afrikalı alıcılar Türkiye genelinde 500'den fazla KOBİ temsilcisi ile bir araya geldi.

“Afrika'ya Yatırım, Geleceğe Yatırım” Teması

Bu yıl “Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırım” temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk üretici ve ihracatçılar Afrikalı iş insanları ile yeni ticaret fırsatlarını keşfetti.

Rekor Katılım

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, bu yılki etkinliğin önceki yıllara oranla rekor katılıma sahne olduğunu belirtti. Ayrıca, Afrika'nın büyük ülkeleri başta olmak üzere ulaşılamayan bölgelerden de iş insanlarının katıldığını ifade etti. Fransa ve ABD gibi ülkelerden de ziyaretçi kabul ettiklerini ekledi.

Ticaret Hacmi ve Gelecek Planları

Bengisu, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 35,5 milyar dolara ulaştığını, ancak rakip ülkelerin bu rakamın üzerinde olduğunu vurguladı. Etkinlik, işbirliğini artırma ve Türk firmalarının Afrika pazarındaki gücünü artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Bengisu ayrıca, WCI Forum'un gelecek yıl Gana, Fildişi Sahili, Etiyopya ve Tunus gibi ülkelerde düzenleneceğini açıkladı ve 2025 yılı ikinci yarısında Kayseri'de “Anadolu ve Afrika Buluşması” yapılacağını duyurdu.

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