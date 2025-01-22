Afyonkarahisar'da Ege İhracatçıları Buluşmaları Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Ege İhracatçıları Buluşmaları Programı

Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen Ege İhracatçıları Buluşmaları programında, Türkiye'nin 2024 yılı ekonomik hedefleri değerlendirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden Önemli Açıklamalar

Programda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin 2024 yılında enflasyonu yüzde 65'ten yüzde 44'e düşürük bir başarı sağladığını belirtti. Ayrıca, 2025 yılını ekonomik programda kararlılık yılı olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Eskinazi, 2024'te Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatı yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolara taşıdıklarını, bunun tarım ve madencilik sektörlerindeki başarı ile mümkün olduğunu vurguladı.

İhracat Rakamları ve Pazar Dağılımı

2024 yılı itibarıyla sanayi ihracatının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatının ise yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar olduğunu belirten Eskinazi, madencilik ihracatının yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Toplamda 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken, 111'inde bu yıl ihracat artışı sağladıklarını belirtti. Özellikle Almanya'ya 1,7 milyar dolar, ABD'ye yüzde 8 artışla 1,6 milyar dolar, İtalya'ya 1 milyar dolar, İspanya'ya 988 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 7 artışla 939 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

Ek olarak, 2024 yılında Avrupa Birliği'nin 9,3 milyar dolarlık ihracat hacmi ile önemli bir paya sahip olduğu ifade edildi. Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payının %50 olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar ve Ülke Ekonomisine Katkıları

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de, bu şehrin tarih, termal kaynaklar, lezzet ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarım, sanayi, gıda ve mermer gibi alanlardaki üretim gücü ile Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.