Afyonkarahisar Şuhut'ta Kestane Fiyatı Yüzleri Güldürdü

Kışın vazgeçilmezi kestaneye yoğun ilgi

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi kestane manav tezgâhlarında yerini aldı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kaliteye göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Karakaya, vatandaşların özellikle soba ve mangalda tüketmek üzere kestaneye yöneldiğini ve talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Satışlardaki hareketlilik, yerel pazarlarda kestanenin sezonluk popülaritesini bir kez daha ortaya koydu. Fiyat aralığı ve ürün kalitesine göre alım tercihleri sürüyor.

KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ KESTANE AFYONKARAHİSAR'DA BU YIL SATIŞ FİYATI İLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ.