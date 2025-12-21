DOLAR
Sultanbeyli'de 50 Bin Ton Kapasiteli Asfalt Tesisi Açıldı

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:41
SULKON ve Baldan Asfalt isbirligiyle yerel üretim ve istihdama katkı

Sultanbeyli Belediyesi’nin iştirak şirketi SULKON ile Baldan Asfalt iş birliğinde hayata geçirilen asfalt üretim tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, ilçede üretim yaparak maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacak.

Başkan Ali Tombaş açılışta, "Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt temini için araçlarımız 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze’de bulunan tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden oluyordu. Bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacağız hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceğiz" dedi.

Tesisin 4 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Tombaş, "Tesisimiz saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli’nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız. Ayrıca çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli’de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon TL yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi. Üreten, gelişen, büyüyen Sultanbeyli hedefiyle ilçemizin marka değerinin artmasına öncülük etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tören tamamlandı. Açılış törenine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

