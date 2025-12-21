Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı

MUĞLA (İHA) — Hamitköy Mahallesi'nde üreticilerle birlikte hasat

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde coğrafi işarete sahip olan 'Köyceğiz Portakalı' hasadına katılarak üreticilerle birlikte portakal topladı. Ziyaret, hem yerinde inceleme hem de üreticilere moral desteği amacı taşıdı.

Hamitköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Kumcu, üreticilerden bilgi alarak onlara bereketli bir sezon diledi. Coğrafi işaretli 'Köyceğiz Portakalı'nın Türkiye genelinde ve yurt dışında kendi adıyla satılmasının, ilçenin tarımsal değerine katkı sağladığı vurgulandı.

Ziyaretin önemi ve destek

Kaymakam Kumcu'nun hasada katılması üreticilere moral sağlayarak, Köyceğiz'in tarımsal potansiyelinin tanıtılmasına katkı sundu. Ziyaretin, üreticilerin emeğinin görünür hale gelmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kaymakam Kumcu'ya hasat boyunca Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik eşlik etti.

