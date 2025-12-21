DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, coğrafi işaretli 'Köyceğiz Portakalı' hasadına katılarak üreticilerle birlikte portakal topladı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:54
Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı

Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı

MUĞLA (İHA) — Hamitköy Mahallesi'nde üreticilerle birlikte hasat

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde coğrafi işarete sahip olan 'Köyceğiz Portakalı' hasadına katılarak üreticilerle birlikte portakal topladı. Ziyaret, hem yerinde inceleme hem de üreticilere moral desteği amacı taşıdı.

Hamitköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Kumcu, üreticilerden bilgi alarak onlara bereketli bir sezon diledi. Coğrafi işaretli 'Köyceğiz Portakalı'nın Türkiye genelinde ve yurt dışında kendi adıyla satılmasının, ilçenin tarımsal değerine katkı sağladığı vurgulandı.

Ziyaretin önemi ve destek

Kaymakam Kumcu'nun hasada katılması üreticilere moral sağlayarak, Köyceğiz'in tarımsal potansiyelinin tanıtılmasına katkı sundu. Ziyaretin, üreticilerin emeğinin görünür hale gelmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kaymakam Kumcu'ya hasat boyunca Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik eşlik etti.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE, COĞRAFİ İŞARETE SAHİP 'KÖYCEĞİZ PORTAKALI’NDA HASAT SÜRERKEN, HASAT...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE, COĞRAFİ İŞARETE SAHİP 'KÖYCEĞİZ PORTAKALI’NDA HASAT SÜRERKEN, HASAT ÇALIŞMALARINA KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI MERT KUMCU DA KATILARAK ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE PORTAKAL TOPLADI.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE, COĞRAFİ İŞARETE SAHİP 'KÖYCEĞİZ PORTAKALI’NDA HASAT SÜRERKEN, HASAT...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı
2
Sultanbeyli'de 50 Bin Ton Kapasiteli Asfalt Tesisi Açıldı
3
Türkiye-Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı 22-23 Aralık’ta Bakü’de
4
Sarıgöl Barajlarında Kritik Su Düşüşü: Üreticiler Kuraklıktan Endişeli
5
Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı
6
Bakan Yumaklı: LEADER Yaklaşımı'nda 156 Yerel Eylem Grubuna yüzde 100 hibe
7
Kırklareli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması Anlatıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025