SANKO’nun 4 Şirketine GSO’dan Ödül — Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde

GSO’nun 'Gaziantep’in Yıldızları' töreninde, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren 4 SANKO şirketine başarı plaketi verildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:21
Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde sanayinin başarılı temsilcileri ödüllendirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan listede Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 4 SANKO şirketine başarı plaketi takdim edildi.

Törende konuşma yapanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yer aldı. Konuşmalarda Gaziantep ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Konuşmaların ardından, İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listelerine giren GSO üyesi firmalara ödülleri takdim edildi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ödül alan firma temsilcilerine protokol üyeleriyle birlikte plaket verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ÇİMKO Çimentonun ödülünü ÇİMKO Çimento CEO’su Dr. Önder Kırcaya, SANKO Tekstilin ödülünü ise SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydına takdim etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise SANKO Enerjinin ödülünü SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğluna, Süper Film Ambalajın ödülünü ise Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güvene verdi.

İSO’nun, şirketlerin 2024 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yaptığı araştırmada sıralamalar şu şekilde belirlendi: ÇİMKO Çimento ve Beton 94’üncü, SANKO Tekstil İşletmeleri 177’nci, Süper Film Ambalaj 306’ncı, SANKO Enerji 337’nci sırada yer aldı.

