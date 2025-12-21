DTSO Başkanı Kaya: 2026'da Kredi Faizlerinin Düşmesi ve Krediye Kolay Erişim Beklentisi

DTSO Başkanı Mehmet Kaya 2025'i Değerlendirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, 2025 yılını hem ticaret hem de imalat ve sanayi açısından beklenen düzeyde geçmediğini belirtti. Kaya, yüksek banka faizlerinin işletmelerin büyümesini neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguladı.

2025'te yaşanan olumsuzluklar

Kaya, "Doğrusu 2025 yılı, hem ticaret hem de imalat ve sanayi sektörü açısından istediğimiz düzeyde geçti diyemeyiz. Bu süreci olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri, banka faiz oranlarının oldukça yüksek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, yüksek faizler nedeniyle iki temel sorun ortaya çıktığını kaydetti: Birincisi, kredi kullanmış işletmelerin yüksek faiz yükü nedeniyle büyüme hedeflerinden vazgeçip kredilerini kapatma yoluna gitmeleri; ikincisi ise büyümeyi hedefleyen işletmelerin yalnızca özkaynakla büyümesinin yetersiz kalması ve krediye erişimde yaşanan zorluklar. Bu gelişmelerin sonucu olarak istihdam kayıpları ve faaliyet durdurmalar yaşandığını aktardı.

Kaya, özellikle hazır giyim ve tekstil sektöründe yaklaşık yüzde 30 oranında istihdam kaybı yaşandığını ve işletmelerin yaklaşık %30'unun faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

2026 için en büyük beklenti: Kredi faizlerinin düşmesi ve krediye kolay erişim

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Kaya, "Kredi faiz oranlarının düşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması en büyük önceliklerimizdir" dedi. Kaya, kredi maliyetlerinin azalmasının bölge sektörlerinin hızlı gelişimini sağlayacağını ifade etti.

Başkan, Diyarbakır'ın sanayi altyapısının güçlü olduğuna dikkat çekerek, "Her türlü sanayi ürününü üretebilecek kapasitemiz, alanlarımız, altyapımız, beşeri sermayemiz ve genç nüfusumuz bulunmaktadır" diye konuştu.

Barış sürecinin ekonomik etkileri

Kaya, bölgesel barışın ve komşularla artan ticaretin ekonomiye katma değer sağlayacağını vurguladı: "Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden biri, komşularıyla yaptıkları ticaretin yüksekliğidir. Barış süreci de tam olarak bunu etkileyecek bir unsurdur."

Irak'ın ihracatta önemli bir örnek olduğunu belirten Kaya, Suriye için de benzer bir sürecin yakalanabileceğini ve "Suriye’nin yeniden imarı ve kalkınmasında itici güç Türkiye, özellikle de bölge illeri olacaktır" dedi. Bu sürecin hem Türkiye hem de güney komşular için önemli bir kalkınma modeli oluşturacağını ekledi.

Kaya son olarak, 2026 yılının tüccarlar, sanayiciler ve imalatçılar için arzu edilen performansın yakalandığı bir yıl olmasını dileyerek, "Barış sürecinin gelişmesi ve güney komşularımızla ilişkilerin güçlenmesi, hem ekonomimizin gelişmesine hem de yaşam kalitemizin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem üyelerimizin hem de halkımızın yeni yıla barış, huzur ve mutluluk içinde girmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

