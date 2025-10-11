AgroGreen Bursa Tarım Fuarı'na 250 Bin Ziyaretçi

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, TÜYAP Bursa'da 250 bin ziyaretçi ağırladı; 400 marka ve binlerce üretici dört gün süren etkinlikte ticari anlaşmalar yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:45
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 250 bin ziyaretçi ile sona erdi. Etkinlik, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

GL Platform tarafından gerçekleştirilen fuarda, 400 marka aynı çatı altında buluştu ve dört gün boyunca katılımcılar ticari anlaşmalara imza attı.

Organizasyonun mesajı

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan fuarın başarısının arkasında güç birliğinin olduğunu belirtti. Ceylan, başta Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ziraat odaları olmak üzere 400 markaya, binlerce üreticiye, ziyaretçiye, iş insanına, akademisyene ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini; fuarın yalnızca bir ticaret platformu değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, teknoloji tanıtımı ve sürdürülebilir üretim vizyonunun bir yansıması olduğunu söyledi.

Gelecek hedefleri

Ceylan, AgroGreen Bursa Tarım Fuarı'nın Türkiye tarımına yön verdiğine dikkat çekti ve önümüzdeki yıl daha fazla ülke, üretici ve yatırımcının AgroGreen çatısı altında buluşacağına işaret etti. 2026'da çok daha büyük bir organizasyonla tüm sektör paydaşlarının tekrar Bursa'da ağırlanacağı bilgisini paylaştı.

Fuar, sektör paydaşları için hem ticari hem de bilgi paylaşımı açısından önemli bir buluşma noktası olarak öne çıktı.

