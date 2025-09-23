17. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu başladı — İHKİB'e AB'den 37 milyon avro hibe

Projeler: METAMORPHOSİS, MİDAS ve Dijital Dönüşüm Merkezi

Gültepe, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen METAMORPHOSİS projesinin şubatta tamamlandığını anlattı. METAMORPHOSİS ile hazır giyimin tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarının dijital dönüşümüne odaklandıklarını belirten Gültepe, projenin ana üssü olan İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nin sektöre hizmete sunulduğunu ve artık geniş bir hizmet ve danışmanlık portföyüne sahip olduğunu söyledi.

Merkezin firmaların dijital dönüşüm desteklerinden yararlanmasına aracılık ettiğini ve Dijital Olgunluk Analizi hizmeti sunduğunu ifade eden Gültepe, merkezin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini de vurguladı.

AB'den destek alan bir diğer proje olarak MİDAS'ı tanıtan Gültepe, projenin Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Programı kapsamında desteklendiğini söyledi. KOBİ ölçeğindeki firmaların ikiz dönüşümünü hedefleyen projeyi, alanında uzman 10 konsorsiyum ortağıyla yürüttüklerini kaydetti.

Gültepe, ayrıca Avrupa Birliği destekli başka bir projeyle karbon ayak izinin takibi ve azaltılmasına odaklanacaklarını belirterek, bu projenin önümüzdeki aylarda TİM ve tekstil birliği gibi paydaşlarla başlatılacağını ifade etti.

Kaynakların kullanımı ve sektör hedefleri

İHKİB'in ikiz dönüşüm için hazırladığı projelerle AB'den elde edilen 37 milyon avro hibe desteğinin, moda endüstrisini geliştirmek, dijital ve yeşil üretim kapasitesini artırmak ve markalı üretime geçişi hızlandırmak amacıyla kullanıldığını aktaran Gültepe, ikiz dönüşümün Türk moda endüstrisi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ekoteks'in rolü ve gelecek perspektifi

Ekoteks Genel Müdürü Nida Arslanbay da konuşmasında ikiz dönüşümün Türk moda endüstrisi için hayati olduğunu, sektörün sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye ve küresel rekabet gücünü artırmaya odaklandığını söyledi. Arslanbay, ürün güvenliği ve kalite standartlarının korunmasının hem tüketici hem de ihracat sürdürülebilirliği için kritik önemde olduğunu belirterek, "Ekoteks olarak 1998 yılından bu yana güvenilirlik, tarafsızlık ve kalite ilkeleriyle sektörümüze hizmet ediyoruz." dedi.

Arslanbay, sempozyum süresince ikiz dönüşüm ekseninde daha sürdürülebilir, daha dijital ve piyasa gözetiminde daha güçlü bir tekstil geleceği için fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Sempozyum, çeşitli oturumların ardından sona erecek.

İHKİB iştiraki Ekoteks'in "Tekstilde Yeşil Gelecek Vizyonu: İklim Dostu Çözümler ve Dijitalleşme" temasıyla 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu'nda, bürokratlar, küresel markaların temsilcileri ve akademisyenler, yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen ikiz dönüşümü ele alacak.