Ağustos 2023'te Türkiye'de Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları

Ağustos 2023 Şirket Kuruluş ve Kapanma İstatistikleri

Türkiye'de kurulan şirket sayısında düşüş meydana geldi. Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %4,5'lik bir azalma ile 9.272 yeni şirket kuruldu. Diğer yandan, kapanan şirket sayısında da belirgin bir düşüş yaşanarak 1.806 seviyesine geriledi.

TOBB'un Açıkladığı Rakamlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 9.713 idi. Ağustos ayında geçen yıla göre kuruluş oranı %11,7 düşerken, kapanan şirketlerde ise %5,7 artış gözlemlendi.

Sonuç olarak, Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların etkisiyle şirket kuruluşlarında azalma ve kapanmalarda belirgin bir azalma yaşanıyor.