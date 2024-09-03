Ağustos 2023 Tüketici Fiyat Endeksi Raporu

Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2023 Raporu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ağustos ayında ana harcama gruplarında önemli artışlar görüldü. Eğitim grubu, yıllık bazda yüzde 120,81, aylık bazda ise yüzde 11,34 artış ile öne çıktı.

TÜİK Verilerine Göre Ağustos Değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos 2023'te TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 ve 12 aylık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 64,91 oranında bir artış yaşandı.

Ana Harcama Gruplarında Değişimler

Ağustos ayında ana harcama grupları arasında en fazla azalma gösteren grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu ve bu grupta %1,1 düşüş yaşandı. Bunun yanında eğitim grubunda gözlemlenen artış ise dikkat çekici oldu.

Yıllık Değişim Dikkat Çekici

Ağustos 2023 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre en düşük artış gösteren grup ulaştırma (%28,96) olurken, artışın en yüksek olduğu grup ise eğitim (%120,81) olarak belirlendi. Endekste yer alan 143 temel başlıktan 22'sinde düşüşleşme, 3'ünde değişim olmaması ve 118'inde artış kaydedildi.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki artışlar da önemli veriler sundu. Ağustos ayında bu kapsamda artış %2,88, bir önceki yıla göre ise %50,87 olarak hesaplandı. Yıllık bazda en yüksek artış ise %54,93 ile mevsimlik ürünler hariç TÜFE'de kaydedildi.

Sonuç

Bu veriler, eğitimin ve gıda fiyatlarının Japonya halkının yaşam standartlarını doğrudan etkilediğini gösterirken, hükümetin ekonomik tedbirleri güncelleyerek bu sorunları çözmesi gerektiği belirtiliyor.