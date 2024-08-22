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Ağustos Ayında Tüketici Güven Endeksi Yüzde 0,6 Arttı

Ağustos ayında tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre %0,6 artışla 76,4 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:15
Ağustos Ayında Tüketici Güven Endeksi Yüzde 0,6 Arttı

Tüketici Güven Endeksi'nde Artış Ortaya Çıktı

Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 artış göstererek 76,4 seviyesine ulaştı.

Verilerin Detayları

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) birlikte yürüttüğü "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçları doğrultusunda, mevsimsel etkilerden arındırılmış endeks, Temmuz ayında 75,9 iken, Ağustos ayında 76,4 olarak kaydedildi.

Hanenin Maddi Durumu ve Beklentiler

Gözlemlenen veriler arasında, mevcut dönem için hanenin maddi durumu endeksi Temmuz'da 60,4 iken, Ağustos ayında %4,5 artarak 63,1 seviyesine yükseldi.

Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Temmuz'daki 75,9 seviyesinden %0,9 artışla 76,6'ya çıkmış durumda.

Genel Ekonomik Durum ve Tüketim Beklentileri

Gelecek 12 ay için genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 70,8 iken %1 artışla 71,5'e yükseldi. Ancak dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, Temmuz'daki 96,5 seviyesinden %2,3 azalarak 94,3'e geriledi.

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