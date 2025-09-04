Ağustosta REK 69,84’e Yükseldi: TÜFE Bazlı Artış 0,55 Puan

Ağustosta Reel Efektif Döviz Kuru 69,84'e Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri raporuna göre, ağustosta reel efektif döviz kuru (REK) endeksi TÜFE bazında yükseldi.

2003=100 bazlı REK endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 0,55 puan artarak 69,84 seviyesine ulaştı. Endeks, Temmuz 2025'te 69,29 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE Bazlı Endekste de Artış

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında hesaplanan REK endeksi ise aynı dönemde 1,27 puan artarak 92,16'dan 93,43'e yükseldi. Böylece Türk lirasının değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,55 puan ve Yİ-ÜFE bazında 1,27 puan artış gösterdi.

TCMB'nin Değerlendirmesi

TCMB değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "REK endeksindeki artışın sebebi, TÜFE'deki artışın, nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,55 ve yüzde 0,89 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,04 artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,48 artmıştır."

Rakamlar ve TCMB açıklaması, ağustos ayı enflasyon ve döviz kuru gelişmelerinin REK üzerindeki etkisini net olarak ortaya koyuyor.