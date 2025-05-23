AI Tomorrow Summit 2025'te Medya Odaklı Ödüller Sahiplerini Buldu

AI Tomorrow Summit 2025'te Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2025 etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreni, teknoloji ve medya dünyasını bir araya getirdi.

Ankara'nın Kalbinde Yapıldı

16 farklı kategorideki ödüllerin sahiplerini bulduğu tören, Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi. AIPA, yapay zekaya dair farkındalığı artırmak amacıyla her yıl düzenlenen bu etkinlikte, kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik alanındaki başarıları ödüllendirmeyi sürdürüyor.

Ödül Kazananlar Açıklandı

Törende Medya kategorisinde Anadolu Ajansı ödüle layık görüldü. Diğer ödül sahipleri ise şu şekilde sıralandı:

GSM : Turkcell

: Turkcell Dijital Bankacılık : Akbank

: Akbank e-Pazar : Trendyol

: Trendyol Podcast : Webtures Talks

: Webtures Talks Farkındalık : BTK Akademi

: BTK Akademi e-Yemek : Yemek Sepeti

: Yemek Sepeti e-Market : Getir

: Getir Mobil Uygulama : Albert Health

: Albert Health İnovasyon : Aselsan

: Aselsan Teknoloji İçeriği : Webtekno

: Webtekno Toplumsal Fayda : Sadriye Görece

: Sadriye Görece Girişimcilik : Hande Çilingir

: Hande Çilingir Sosyal Medya : Çiçek Çizmeci

: Çiçek Çizmeci TV Programı: Ahmet Can

Etkinlikte Prof. Dr. Aziz Sancar Özel Ödülü de bilim insanı Canan Dağdevirene verildi. Tüm bu ödüller, yapay zeka ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin takdir edilmesi adına büyük bir önem taşıyor.

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" kapsamında gerçekleştirilen törende 16 kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Törende "Medya" kategorisinde ise Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü. AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç (solda), ödülü AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ndan (sağda) aldı.

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" kapsamında gerçekleştirilen törende 16 kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Törende "Medya" kategorisinde ise Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü. AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç (solda), ödülü AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ndan (sağda) aldı.