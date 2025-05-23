AI Tomorrow Summit 2025'te Medya Odaklı Ödüller Sahiplerini Buldu

AI Tomorrow Summit 2025'te Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2025 etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreni, teknoloji ve medya dünyasını bir araya getirdi.
Ankara'nın Kalbinde Yapıldı
16 farklı kategorideki ödüllerin sahiplerini bulduğu tören, Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi. AIPA, yapay zekaya dair farkındalığı artırmak amacıyla her yıl düzenlenen bu etkinlikte, kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik alanındaki başarıları ödüllendirmeyi sürdürüyor.
Ödül Kazananlar Açıklandı
Törende Medya kategorisinde Anadolu Ajansı ödüle layık görüldü. Diğer ödül sahipleri ise şu şekilde sıralandı:
- GSM: Turkcell
- Dijital Bankacılık: Akbank
- e-Pazar: Trendyol
- Podcast: Webtures Talks
- Farkındalık: BTK Akademi
- e-Yemek: Yemek Sepeti
- e-Market: Getir
- Mobil Uygulama: Albert Health
- İnovasyon: Aselsan
- Teknoloji İçeriği: Webtekno
- Toplumsal Fayda: Sadriye Görece
- Girişimcilik: Hande Çilingir
- Sosyal Medya: Çiçek Çizmeci
- TV Programı: Ahmet Can
Etkinlikte Prof. Dr. Aziz Sancar Özel Ödülü de bilim insanı Canan Dağdevirene verildi. Tüm bu ödüller, yapay zeka ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin takdir edilmesi adına büyük bir önem taşıyor.
Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" kapsamında gerçekleştirilen törende 16 kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Törende "Medya" kategorisinde ise Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü. AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç (solda), ödülü AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ndan (sağda) aldı.
Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" kapsamında gerçekleştirilen törende 16 kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Törende "Medya" kategorisinde ise Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü. AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç (solda), ödülü AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ndan (sağda) aldı.