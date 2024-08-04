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Aile Şirketleri için Büyüme Stratejileri: Khalawi'den Öneriler

Khalawi, aile şirketlerinin geleceğini güvence altına almak için uygulanabilir stratejiler sundu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:45
Aile Şirketleri için Büyüme Stratejileri: Khalawi'den Öneriler

Aile Şirketleri için Büyüme Stratejileri: Khalawi'den Öneriler

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, aile şirketlerine büyüme tüyoları vererek, ailenin varlığının bir jenerasyonel serüven olduğunu belirtti.

Etkinlikteki Ana Temalar

Khalawi, "Ailenin varlığı jenerasyonel bir serüvendir. Şirketinizi kuran aile büyüklerinin yaptığı şeylere daha fazla şey eklemeniz gerekiyor," diyerek katılımcılara tavsiyelerde bulundu. 30 katılımcıyla gerçekleştirilen "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" etkinliği, Orta Doğu ve Türkiye'deki önemli aile şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

İslami Finans İlkeleri ve Uygulamalar

Etkinlik, aile şirketlerini İslami finans ilkeleri doğrultusunda yönetmenin zorlukları ve fırsatlarını keşfetmek amacıyla düzenlendi. Khalawi, "Detaylara önem vermeyen insanlar kaybediyorlar," diyerek detaylara odaklanmanın önemini vurguladı.

Geleceği Planlamak ve Başarı İçin Stratejiler

Khalawi, aile şirketi sahiplerine, "En iyisini yapmalısınız, bu bir elitlik meselesi değil. Her girişimci güçlü bir iş oluşturduğu sürece başarılıdır,” diyerek aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

İş Sektöründe Bağların Güçlendirilmesi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ise, bu tür etkinliklerin iş sektörü bağlarının kurulması açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Ayhan, "Ekonomik bağların hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde karşılık bulacağına inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Bu etkinlik, aile işletmelerinin geleceğini güvence altına almak ve sürdürülebilir verimlilik sağlamak için bir platform sunarak, işletme sahiplerine yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)...

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Young Business Hub, İslam Odası Eğitim Akademisi ve Emlak Katılım ortaklığında düzenlenen "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" etkinliği kapsamında, Orta Doğu ve Türkiye'nin önemli aile şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)...

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Young Business Hub, İslam Odası Eğitim Akademisi ve Emlak Katılım ortaklığında düzenlenen "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" etkinliği kapsamında, Orta Doğu ve Türkiye'nin önemli aile şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)...

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Young Business Hub, İslam Odası Eğitim Akademisi ve Emlak Katılım ortaklığında düzenlenen "Aile İşletmeleri: Geleceği Planlama" etkinliği kapsamında, Orta Doğu ve Türkiye'nin önemli aile şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

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