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AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan AJet, seyahat tutkunlarını heyecanlandıran bir kampanya ile karşımızda! Şimdi kulaklarınızı dört açın çünkü bu haber sizin için! Yurt dışı seyahatlerinde bütçenizi dostça bir şekilde rahatlatacak bir fırsatla karşı karşıyayız. AJet, 22-24 Mart tarihlerinde başlayacak ve 31 Mart ile 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için sizi bekliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:32
AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet, seyahat tutkunlarına müjdeli bir haberle geldi! 22-24 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak ve 31 Mart ile 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, yurt dışı seyahatlerinizde sizi ekonomik bir yolculuk deneyimi bekliyor.

AJet, seyahat tutkunlarına müjdeli bir haberle geldi! 22-24 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak ve 31 Mart ile 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, yurt dışı seyahatlerinizde sizi

Kampanyalı biletler, yurt dışına 1 dolar artı vergilerle, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fırsatla birlikte, seyahat tutkunlarının bütçelerini dostça bir şekilde rahatlatmak hedefleniyor.

Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında yer alıyor. Toplamda 50 bin koltuk kontenjanı bulunan bu özel kampanya, seyahat tutkunlarının düşledikleri destinasyonlara uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlıyor.

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