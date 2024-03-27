AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet, seyahat tutkunlarına müjdeli bir haberle geldi! 22-24 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak ve 31 Mart ile 31 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için heyecan verici bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, yurt dışı seyahatlerinizde sizi ekonomik bir yolculuk deneyimi bekliyor.





Kampanyalı biletler, yurt dışına 1 dolar artı vergilerle, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fırsatla birlikte, seyahat tutkunlarının bütçelerini dostça bir şekilde rahatlatmak hedefleniyor.

Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında yer alıyor. Toplamda 50 bin koltuk kontenjanı bulunan bu özel kampanya, seyahat tutkunlarının düşledikleri destinasyonlara uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlıyor.